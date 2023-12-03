مسقط: مواصِلةً نهجها الرائد في تعزيز المشاركة في العديد من الأنشطة المُثمرة واهتمامها بكافة فئات المجتمع، تحرص شركة الوطنية للتمويل – شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- باستمرار على دعم المبادرات المُجتمعية ذات الأثر الإيجابي والمستدام، والتي تهدِفُ إلى تعزيز رفاهية كافة شرائح المُجتمع. وفي هذا السياق، شاركت الوطنية للتمويل في حدث استثنائي للاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن كرنفال قرية السعادة، وهي فعالية ترفيهية استمرت لمدة يومين اثنين ومصممة خصيصًا للأفراد ذوي الإعاقة مع عائلاتهم.

أُقيم الكرنفال باستضافة صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر ال سعيد، مؤسِسة Links Oman ، والذي أطلق احتفاءً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في نادي الطيران المدني خلال يومي 1 و 2 ديسمبر، وبحضور ضيف الشرف صاحب السمو السيد محمد بن ثويني ال سعيد.

بقيادة صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر ال سعيد، تؤدي Links Oman دورًا أساسيًا في نشر الوعي بالأشخاص ذوي الإعاقة واستضافتهم عبر فعاليات تهدف إلى جلب البهجة والسرور، وتؤكد دورهم في بناء الوطن، وتعزز الثقة بمواهبهم وإمكانياتهم التنافسية، كما تسعى لبناء علاقات وطيدة ذات مغزى تحمل الكثير من الفرص المُثرية لهم، لإنشاء أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة.

وعلى هامش كرنفال قرية السعادة، تم تجديد الشراكة الناجحة بين الوطنية للتمويل و"SignBook Oman"، مطوّري أول تطبيق هاتف ذكي عُماني يخدم الأفراد ذوي الإعاقة السمعية، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين، وقعها الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل، والفاضل سلطان العامري، الرئيس التنفيذي لـشركة " SignBook Oman". تسعى الاتفاقية إلى توفير خدمات متقدمة واستثنائية لذوي الإعاقة السمعية، مثل الاتصالات المرئية مع ترجمة لغة الإشارة المباشرة في الفروع للعملاء من ذوي الإعاقة السمعية، مما يسهل التواصل بشكل سلس ومُيسر. بالإضافة إلى ذلك، خدمة الترجمة لصفحات الموقع الإلكتروني للشركة.

وحول هذه الاتفاقية، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "نهتم في الوطنية للتمويل بدعم المبادرات المُجتمعية النوعية، والتي تسعى لتعزيز الثقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكنهم من الاستفادة من خدماتنا بكل سهول ويسر، كما نحرص أن نكون شركاء في المبادرات المستدامة التي تساهم في بناء شخصيات قادرة على الابتكار وإيجاد الفرص والتطوير المستمر بما يتوافق مع التوجهات العالمية للمستقبل. في الوطنية للتمويل، نُقدِّر موقفنا كشريك موثوق وداعم للأفراد ذوي الإعاقة لكونهم جزء رئيس في عملية التنمية، ومن خلال دعمنا لكرنفال 'قرية السعادة'، نتطلع إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على حياتهم والمُجتمع بأكمله".

وأضاف قائلاً : "تعاوننا مع " SignBook Oman " يؤكد حرصنا على تعزيز خدماتنا وجعلها متاحة للجميع وبكل سهولة ويسر. إذ يُعد تقديم تجربة استثنائية لعملائنا من ذوي الإعاقة وتزويدهم بالدعم اللازم لتحقيق أهدافهم الحياتية والريادية قيمًا أساسية في ثقافة المؤسسة."

تجدر الإشارة إلى أن سجل الوطنية للتمويل يحفلُ بمبادرات رائدة وبارزة في مجال الرعاية المجتمعية والمبادرات التنموية، والتي يتم تنفيذها من خلال جناحها للمسؤولية الاجتماعية "امتداد"، والذي بدوره يعكس الجهود المخلصة التي تبذلها الوطنية للتمويل للمساهمة بشكل ملموس في صناعة التغيير نحو الأفضل وترك أثر إيجابي على المجتمع بكافة شرائحه. مؤكدة موقفها كداعم للأفراد ذوي الإعاقة، قد دعمت الشركة في وقت سابق مبادرات مثل مشروع بيوت المحمية الخضراء بالتعاون مع جمعية دار العطاء، بهدف خلق فرص عمل ذات مغزى للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

#بياناتشركات

-انتهى-