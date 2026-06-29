مسقط، انطلاقاً من مكانتها كشريك موثوق للنمو، تواصل الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في قطاع التمويل والتأجير في سلطنة عُمان، تقديم باقة متكاملة من حلول تمويل السلع الاستهلاكية المعمرة، المصممة لتمكين الأفراد من الارتقاء بنمط حياتهم، مع تشجيع تبني خيارات أكثر استدامة ووعياً بالبيئة. وتشمل هذه الحلول تمويل الأثاث، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والمطابخ، والأدوات الصحية، وديكورات المنازل، بما يتيح للعملاء اقتناء منتجات عالية الجودة تُعزز جودة حياتهم اليومية، مدعومة بخيارات تمويل مرنة وميسّرة تسهم في إدارة التزاماتهم المالية بكل سهولة وراحة.

انطلاقاً من فهمها العميق لتطلعات العملاء واحتياجاتهم المالية، صُممت حلول تمويل السلع الاستهلاكية المعمرة من الوطنية للتمويل لتوفير تجربة تتسم بالمرونة والسهولة. إذ يمكن للعملاء الاستفادة من تمويل يصل إلى 25,000 ريال عُماني، مع فترات سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، إلى جانب الحصول على الموافقة خلال 60 دقيقة فقط، بما يمنحهم القدرة على اتخاذ قرارات الشراء بكل ثقة وراحة.

وفي معرض تعليقه على هذا العرض، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "في الوطنية للتمويل، نؤمن بأن دورنا يتجاوز توفير الحلول التمويلية ليشمل تمكين عملائنا من تحقيق تطلعاتهم بما يتوافق مع نمط معيشتهم واحتياجاتهم. ومن خلال التطوير المستمر لحلول تمويل السلع الاستهلاكية المعمرة، نحرص على تسهيل حصول الأفراد والعائلات على منتجات عالية الجودة تُعزز راحتهم ورفاهيتهم. وبفضل ما نقدمه من مرونة وسهولة وسرعة في الإجراءات، نُمكّن عملاءنا من اتخاذ قرارات شراء مدروسة وتحقيق أهدافهم الحياتية بكل ثقة".

ومن خلال شبكتها المتنامية من الشراكات الاستراتيجية، تتيح الوطنية للتمويل لعملائها الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والحلول التي تُعزز الراحة والعملية وتواكب متطلبات الحياة العصرية. وتشمل هذه الخيارات الأثاث الفاخر وديكورات المنازل الأنيقة، والأجهزة الإلكترونية والمنزلية المتطورة، وحلول المطابخ العصرية والعملية، إلى جانب الأدوات الصحية وغيرها من المستلزمات المنزلية الأساسية.

علاوةً على ذلك، تعزز الوطنية للتمويل التزامها بدعم الاستدامة من خلال شراكتها مع شركة مسقط للطاقة الرائدة (MPP)، حيث تتيح للعملاء الاستفادة من حلول تمويل مخصصة لتصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. ويسهم هذا العرض في تشجيع تبني حلول الطاقة المتجددة على نطاق أوسع، بما يدعم جهود سلطنة عُمان وتطلعاتها نحو تحقيق أهداف الاستدامة.

وقد صُممت عملية التمويل لتوفير أقصى درجات السهولة والراحة للعملاء، حيث تتطلب عرض السعر، والبطاقة الشخصية أو بطاقة المُقيم، وشهادة راتب حديثـة أو إثبات الدخل ، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر. وبفضل سرعة إجراءات الموافقة، تضمن الوطنية للتمويل تجربة تمويل سلسة وفعّالة، تمتد من تقديم الطلب وحتى إتمام عملية الشراء بكل يسر وسهولة.

وتواصل الوطنية للتمويل التزامها بالابتكار والتميز في تقديم الخدمات، من خلال تطوير عروضها وحلولها التمويلية باستمرار لتوفير تجارب سلسة ومتمحورة حول احتياجات العملاء باختلافها. ومن خلال هذا النهج، تواصل الشركة تعزيز القيمة التي تقدمها لعملائها، وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم بسهولة أكبر، مع تبسيط القرارات المالية ودعمهم في مختلف مراحل رحلتهم.

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