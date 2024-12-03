مسقط: ضمن إطار التزامها الراسخ بدفع أهداف الاستدامة قُدمًا، والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق التطلعات الوطنية، قدمت شركة الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، دعمًا حيويًا لشركة شيدة سولار، أول شركة رائدة في مجال صناعة ألواح الطاقة الشمسية والحلول المتعلقة بالطاقة المتجددة والمبتكرة في سلطنة عُمان. يُسهم هذا التمويل في تمكين شيدة سولار من توفير المواد الخام الأساسية لإنتاج الألواح الشمسية. ويؤكد هذا الدعم التزام الوطنية للتمويل بتعزيز التقدم في قطاع الطاقة المتجددة في البلاد، بما يتماشى مع تطلعات رؤية عُمان 2040 وأهداف بلوغ الحياد الصفري بحلول عام 2050.

تعمل شيدة سولار، وهي علامة تجارية عُمانية، في قطاع الصناعة وهي منشأة تصنيع متطورة في منطقة صحار الصناعية تمتد على مساحة 11,250 مترًا مربعًا. ومن خلال جهودها المركزة لدفع التحول إلى الطاقة المُستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، تؤدي شيدة سولار دورًا محوريًا في قطاع الطاقة المتجددة. وبفضل رأس المال التشغيلي المقدم من الوطنية للتمويل أصبحت الشركة في موقع قوي يُمكّنها من تعزيز مسيرة سلطنة عُمان نحو تبني الطاقة المتجددة.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: " تلتزم الوطنية للتمويل بالمشاركة الفاعلة في دعم وتعزيز مبادارات الاستدامة، إيمانًا منا بدورنا في تحقيق تحول إيجابي يُسهم بشكل ملموس في جهود الاستدامة الخاصة المُنبثقة عن الأولويات الوطنية المرتبطة بمحور البيئة المُستدامة في رؤية عمان 2040. وإننا نفخر بشراكتنا مع شيدة سولار في قيادة التحول الوطني نحو الطاقة المُتجددة، إذ نسعى من خلال دعمنا إلى تمكينها من مواصلة إنتاج ألواح شمسية مُبتكرة ذات جودة عالية تُساهم في قطاعي الاستدامة والاقتصاد الوطني"

وبفضل الاستراتيجية المُحكمة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، وضعت حكومة سلطنة عُمان هدفًا طموحًا لتوليد 30% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مدعومة بمشاريع كبرى مثل مشروعي "منح 1 و2" للطاقة الشمسية (500 ميجاوات لكل منهما) ومشروع "عبري 3" للطاقة الشمسية (500 ميجاوات)، وغيرها. الجدير بالذكر، أن شيدة سولار تتمتع بإمكانية عالية لتلبية الطلب المتزايد على الألواح الشمسية في السوق، والذي يُتوقع أن يتزايد تدريجيـًا مع التوسع في المشاريع الوطنية.

تؤكد الوطنية للتمويل، باعتبارها مؤسسة مالية مسؤولة، حرصها على دعم قطاع الاستدامة البيئية عبر وضع معايير عالية للقطاع المالي وتشجيع المؤسسات الأخرى على الاضطلاع بمسؤولياتها المشتركة لتحقيق أهداف الاستدامة الجماعية؛ لبناء مُستقبل قائم على استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

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