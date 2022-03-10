في إطار سعيها نحو إثراء تجربة عملائها الرقمية، أطلقت الوطنية للتمويل – شركة التمويل الرائدة في سلطنة عمان – خدمة التواصل الآلي عبر تطبيق الواتساب، وذلك تلبيةً لاحتياجات عملائها المختلفة، حيث تأتي هذه الخدمة استكمالا لجهود الشركة نحو التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للعملاء.

وسيتسنى للعملاء الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال حفظ رقم الواتساب في قائمة الاتصال الخاصة بهم، وعقب إضافة الرقم يمكن للعميل بدء التواصل والحصول على ردود فورية، حيث ستكون الخدمة متاحة على مدار الساعة وخلال جميع أيام الأسبوع، وتتيح الخدمة للعملاء إرسال الاستفسارات والتعرف على الخدمات المقدمة في الشركة، وسيتم الرد عليهم بشكل آلي ومباشر.

وحول ذلك، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل:"تعد منصة الواتساب إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الأسرع نموا حول العالم والأكثر استخداما من كافة أطياف المجتمع لسرعتها وسهولتها ومأمونيتها، وبهدف تعزيز التواصل مع العملاء وتلبية احتياجاتهم وتجاوز تطلعاتهم، تسعى الشركة إلى مواكبة المستجدات في القطاع عبر تطبيق التقنيات في عملياتها لتقديم أجود الخدمات."

جديرٌ بالذكر أن الوطنية للتمويل تتميز بخبرة تتجاوز 35 عاما في مجال التمويل في السلطنة والتي يثق بها الآلاف من العملاء، حيث تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تستهدف الأفراد وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر شبكة فروعها البالغ عددها 20 فرعا منتشرا حول السلطنة، وتقديرا لجهودها وخدماتها ظفرت الشركة بالعديد من الجوائز كان أبرزها جائزة أفضل ممول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2021 والتي تقدمها المجلة العالمية "كابيتال فاينانس" CFI، وجائزة "تمويل الأفراد الأكثر ابتكارا في فئة المركبات" في السلطنة لعام 2021، وذلك ضمن جوائز "انترناشيونال فاينانس"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل شركة تمويل غير مصرفية" وغيرها من الجوائز خلال مؤتمر قمة العصر الجديد للصيرفة 2021.

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