مسقط: مواصِلة جهودها البارزة في العمل على تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شاركت شركة الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، في ملتقى المال والتأمين تحت شعار "تمكين واستدامة" والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بفرع شمال الباطنة. حيث أُقيم الملتقى تحت رعاية سعادة عبد الله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وبشراكة استراتيجية مع عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بسلطنة عُمان. شهد الملتقى أيضًا حضور شخصيات مرموقة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى خبراء الصناعة وبحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين.

يهدف ملتقى المال والتأمين "تمكين واستدامة" إلى التعريف بالخدمات المصرفية المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان وتزويدهم بأحدث التغطيات التأمينية المتاحة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تعريفهم بالتسهيلات وخدمات التمويل الجماعي التي تقدمها المؤسسات التمويلية المختلفة في سلطنة عُمان. علاوة على ذلك، شهد الملتقى جلسات نقاشية من قبل المختصيين هدفت إلى تبادل الخبرات ومشاركة الرؤى المستنيرة.

وفي هذا السياق، استعرضت الوطنية للتمويل عبر ركنها الخاص حلولها التمويلية المتنوعة التي تتسم بالمرونة والسلاسة، والتي تم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات العملاء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى تعزيزاً لنموها ولدعم تطوير أعمالها وتوسعها، ذلك بجانب تقديمها مجموعة من الاستشارات لزوار ركن الوطنية للتمويل الراغبين في تطوير أعمالها وتوسيعها.

تجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتمويل تتسم بالسرعة في إجراء وتخليص المُعاملات، وذلك لتقديم تجربة مميزة للعملاء تعكس النهج الابتكاري الذي تعمل الشركة وفقا إليه. وتؤكد الوطنية للتمويل عبر مشاركتها في ملتقى المال والتأمين "تمكين واستدامة" حرصها على إيجاد الحلول التمويلية للعملاء بما يساهم في نجاحهم، بجانب التزامها بالمساهمة في تطوير واستدامة الأنشطة الاقتصادية بتنوع مجالاتها في سلطنة عمان، مع التركيز على تحقيق التميّز والابتكار في قطاع الأعمال لتحقيق تغيير ونمو اقتصادي مُستدام.

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