مسقط، مع استمرار تطور قطاع الخدمات المالية والمصرفية ومواكبته للتقدم المتسارع، بات رأس المال البشري عنصرًا أساسيًا في تحقيق النمو المُـستدام ونجاح المؤسسات. وفي هذا الإطار، استضافت الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في قطاع التمويل والتأجير في سلطنة عُمان، بالتعاون مع شركة وكان للتدريب والاستشارات، الشركة العُمانية المتخصصة في حلول الموارد البشرية، ملتقـى خاصاً لقادة الموارد البشرية بعنوان: "جاهزية الموارد البشرية للمستقبل – قطاع الصيرفة والخدمات المالية". وجمع هذا اللقاء نخبة من قادة الموارد البشرية في قطاع الخدمات المصرفية والمالية في البلاد، لاستكشاف استراتيجيات بناء بيئات عمل مُهيأة للمستقبل وتعزيز التحول المؤسسي من خلال الاستثمار في العنصر البشري والقيادة والابتكار.

مثّل المُلتقى، الذي تضمن مناقشات مُثرية حول اتجاهات رأس المال البشري الناشئة والمهارات المستقبلية، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتطوير القيادات، بجانب تسليط الضوء على أحدث حلول التعلم والتطوير المهني لإيجاد بيئات عمل متوازنة. ويعد المتلقى منصةً قيّمة لقادة القطاع لتبادل وجهات النظر حول احتياجات الكوادر البشرية المتطورة في قطاع الخدمات المالية. وتركزت الحوارات على تمكين الكوادر، وتعزيز الثقافة المؤسسية، ودفع التحول المؤسس بما يُسهم في تسريع نمو المؤسسات وتعزيز مسيرة التحول. وافتُتح الملتقى بكلمة ترحيبية من الفاضلة مروة الخروصية، رئيسة الموارد البشرية في الشركة الوطنية للتمويل، والتي مهدت الطريق لنقاشات مثمرة على مدار الملتقى. كما بحث المتحدثون خلال الجلسات الحوارية سبل تمكين الموارد البشرية للتكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

تعليقـًا على هذا الملتقى، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل، قائلاً: "إن مستقبل قطاعنا يتشكل بالتطور المتسارع في التكنولوجيا المالية، والتركيز المتزايد على التميز التشغيلي. ومع ذلك، يظل رأس المال البشري المحرك الرئيس للتقدم التقني، وتعزيز مرونة الأعمال ونموها المُستدام، مما يجعل تطوير وتمكين كوادرنا البشرية هدفـًا محوريـًا في استراتيجياتنا المتجددة. ونؤكد إيماننا بأهمية تهيئة بيئات عمل تمكّن الأفراد من التعلم والتطور بكفاءة، والمُساهمة بفاعلية في تحقيق النجاح على المدى الطويل. ويُعدّ جمع قادة القطاع لتبادل الأفكار والخبرات خطوة هامة نحو تعزيز القدرات الجماعية لقطاعنا وبناء بيئات عمل مهيأة للمستقبل".

من خلال استضافة ملتقى "جاهزية الموارد البشرية للمستقبل"، تؤكد الوطنية للتمويل التزامها بالارتقاء ببيئة العمل وتعزيز ثقافة مؤسسية تمكّن الموظفين من النمو بثقة، وتؤكد مكانتها كجهة عمل مُفضلة للكوادر البشرية. وتعكس هذه المبادرة إيمان الشركة بأن الاستثمار في الأفراد، وترسيخ ثقافة عمل إيجابية، وتطوير الموارد البشرية ، يشكل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات قوية ومرنة.

من خلال تسهيل الحوار الهادف وتبادل المعرفة بين قادة القطاع، تواصل الوطنية للتمويل دعم تطوير ممارسات العمل وتعزيز قدرات رأس المال البشري، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للكوادر الوطنية الماهرة ودعم مسيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

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