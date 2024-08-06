مسقط: تواصل شركة الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، مسيرتها نحو التميز، حيث سجلت أداءً ماليًا متميزًا للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. هذا الإنجاز البارز يعكس التزام الشركة الراسخ بتجاوز توقعات العملاء وتعزيز قيمة المساهمين وتسلط الضوء على فاعلية نهجها الاستراتيجي في مجال النمو والتطوير، ويؤكِد مواصلة الشركة في ريادة قطاع التمويل في البلاد.

بفضل تدابير الكفاءة في النفقات وإدارة المخاطر القوية والتركيز الاستراتيجي على النمو المستدام، سجلت الوطنية للتمويل زيادة بنسبة 11.29% في الربح التشغيلي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث بلغت 8.20 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 7.37 مليون ريال عماني في يونيو 2023. وبلغ صافي الأصول الاستثمارية 534.94 مليون ريال عُماني، مسجلاً نمواً بنسبة 9.88% من 486.86 مليون ريال عُماني في ديسمبر 2023. وقد بلغ صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 8.28% ليصل إلى 5.86 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 5.41 مليون ريال عماني في يونيو 2023. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي رأس مال الشركة 140.93 مليون ريال عماني وهو يعد أعلى رأس مال بين شركات التمويل والتأجير مما يمنحها قاعدة صلبة لبناء أعمالها وتطوير نموها. تعد الوطنية للتمويل أكبر شركة تمويل في سلطنة عُمان من حيث حجم الأصول وشبكة الفروع والإيرادات والأرباح.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "يُعزى نجاحنا ونمونا في المقام الأول إلى دعم البَنك المركَزي العُمَاني، وهيئة الخدمات المالية، وسوق مسقط للأوراق المالية، بالإضافة إلى البنوك الشريكة والمودعين. إذ بفضل دعمهم المتواصل، تمكنّا من تنويع عروض منتجاتنا وتوسيع نطاق وصولنا على مستوى البلاد. كما نتقدم بالشكر الجزيل لشركائنا من وكلاء السيارات والمعدات، وعملائنا والمساهمين، حيث ساهموا بشكل رئيس في دفع الوطنية للتمويل لآفاق جديدة من النمو والتطوير. كما أننا نعبر عن تقديرنا لقيادة الشركة والإدارة، والموظفين المخلصين، الذين أسهمت جهودهم الدؤوبة وتفانيهم بالعمل في تأمين موقعنا الريادي في قطاع التمويل."

يُعزى الأداء القوي للوطنية للتمويل إلى نهجها المستمر على الاستثمار في تطوير رأس مالها البشري. ويعكس التركيز الاستراتيجي على المبادرات التدريبية التزام الشركة بتزويد الموظفين بالمهارات اللازمة لتولي مسؤوليات أكبر وتعزيز القدرات القيادية، مما يتيح لهم فرصًا للنمو على الصعيدين المهني والشخصي. علاوة على ذلك، حققت الوطنية للتمويل نسبة تعمين بلغت 91.15%، متجاوزةً النسبة المحددة 90%، مع 340 موظفاً عُمانيـًا من إجمالي القوى العاملة البالغ عددها 373.

تجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتمويل تزخر بسجل حافل بالمبادرات المجتمعية من خلال جناحها للمسؤولية الاجتماعية "امتداد"، الذي يُعنى بتمكين المجتمعات التي تخدمها الشركة، ويشارك بشكل فاعل في مبادرات الاستدامة التي تساهم في بناء مستقبل واعد للبلاد. مؤخرًا، أطلقت الشركة فريق "همّة" التطوعي الذي يضم موظفين يتوقون إلى دفع التغيير والنهوض بالمجتمعات؛ وصنع تأثير كبير في النسيج الاجتماعي للبلاد.

إن نجاح الوطنية للتمويل وريادتها للقطاع يرتكز على التزامها بتقديم حلول تمويل متنوعة تلبي احتياجات عملائها المتنامية. حيث تتمتع الشركة بمحفظة واسعة من المنتجات المصممة خصيصًا لتعزيز قدرة الأفراد من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم، من خلال إجراءات سريعة وسهلة ومرنة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة دعم نمو وتوسع الأعمال المحلية من خلال حلول تمويل مرنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات.

الجدير بالذكر أن الشركة تدير أكبر شبكة فروع بين شركات التمويل في البلاد، كل من الفروع الـ 23 الكاملة الخدمات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد مجهزة بأحدث التقنيات، ويديرها مديرو علاقات ذوي خبرة مؤهلين لمساعدة العملاء في اختيار الحلول التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

وتتويجًا لتميزها بالتطوير والابتكار، تم تكريم الوطنية للتمويل بجائزة "أفضل تطور للعلامة التجارية" في جوائز Transform الشرق الأوسط وأفريقيا 2024، مما يؤكِد مكانة الشركة باعتبارها رائِدة في قطاع التمويل. وتظل الوطنية للتمويل ملتزمة بتقديم حلول مالية مبتكرة تعكس نهجها المتمحور حول احتياجات العميل، وتواصل التزامها بأن تكون شريكًا موثوقًا للنمو للجميع.

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