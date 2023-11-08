مسقط: لثقتها بأهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، حصلت الوطنية للتمويل-شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- على جائزة "الريادة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعام" ضمن حفل مؤتمر وجوائز منتدى المرأة لعام 2023. تم تقديم الجائزة من قبل ضيفة الشرف صاحبة السمو السيدة حُجيجة آل سعيد، واستلمتها بالنيابة عن الوطنية للتمويل صاحبة السمو السيدة وسام بنت جيفر آل سعيد.

وقد استضاف هذا الحدث، الذي تنظمهُ مجلة المرأة-المجلة الرائدة في سلطنة عُمان- في نسخته الثانية عشرة، نُخبة من رواد الصناعة والشركات الرائدة في الابتكار للاحتفال بإنجازات المرأة الامحدودة في العديد من المجالات المختلفة، كما شهد الحدث، الذي جاء تحت شعار "تمكين المرأة نحو مستقبل أكثر إشراقاً"، حضور أبرز الشخصيات الملهمة من نساء وطننا الحبيب. ليعكس الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تقدم المجتمع وازدهاره وتنمية الاقتصاد.

ومن أبرز فعاليات هذا الحدث، مشاركة الفاضلة عبلة الحارثية، رئيسة وحدة خدمة العملاء في الوطنية للتمويل، في حلقة نقاشية مُثرية بعنوان "بناء العلاقات والشراكات لبناء مستقبل المرأة"، تناولت الجلسة الاستراتيجيات والشراكات الموجهة نحو تعزيز النمو المهني للمرأة، وسلّطت الفاضلة عبلة الضوء على أهمية تعزيز بيئة عمل شاملة ومتكاملة، مُتخِذةً الوطنية للتمويل مثالاً يُحتذى به في خلق بيئة عمل داعمة ومُحفّزة على الإبداع و الابتكار لتعزز رسم تطلعات طموحة للمستقبل.

وبمناسبة هذا التكريم، قالت صاحبة السمو السيدة وسام بنت جيفر آل سعيد، مساعد المدير العام للتسويق والتواصل المؤسسي والفعاليات والاستدامة في الوطنية للتمويل: "فخورون للغاية بحصول الوطنية للتمويل على جائزة ‘الريادة في تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة للعام’. حيثُ نسعى دائماً لأن نكون شركاء التقدم، من خلال توفير أسرع الحلول التمويلية وأكثرها مرونة لخدمة عملائنا الأعزاء، بهدف تمكينهم لتحقيق تطلعاتهم في مجال ريادة الأعمال ورفع مساهمتهم في رفع الاقتصاد المحلي. ومن خلال دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة، أتيحت لنا الفرصة لنكون جزءًا من قصة نجاح العديد من العلامات التجارية المحلية التي لم تترك أثراً فارقًا في الصناعات الخاصة بها فحسب، بل ساهمت أيضًا في التقدم الاقتصادي للبلاد. هذا التكريم يُعززُ من التزامنا المستمر وسعينا في توفير أفضل الحلول التمويلية المرنة لخدمة عملائنا".

تحظى شركة الوطنية للتمويل بتاريخ حافلٍ في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها الكفاءات والخبرات النسائية من خلال تقديم مجموعة حلول تمويلية مصممة خصيصًا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هذه الحلول تؤكد على التزام الشركة بتمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال، إذ لعبت الشركة دورًا مهماً في تأسيس العديد من الشركات وتحقيق العديد من الإنجازات بقيادة قوى عاملة نسائية.

علاوة على ذلك، تؤكد الوطنية للتمويل التزامها الراسخ بتوفير كل الدعم لنجاح وتقدم كفاءاتها النسائية، ويتجلى ذلك في الجهود المتواصلة التي تبذلها في صقل مهارات ومواهب موظفاتها وتطوير قدراتهن، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات وبرامج تدريبية تمكنهن من تعزيز وتطوير مهاراتهن وتمكينهن من الازدهار على المستوى الشخصي والمهني.

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