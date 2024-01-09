مسقط: مواصِلةً تأكيد دورها المحوري باعتبارها شريك التقدم والنجاح لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة (الشركات الناشئة) و الشركات الكبرى ، أستضافت شركة الوطنية للتمويل -شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- حدث تجمّع عملاء الشركات يوم الاثنين الموافق 8 يناير، في فندق كراون بلازا مسقط. شهد الحفل حضور أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى ورجال الأعمال وعدد من الشخصيات البارزة في مختلف القطاعات الاقتصادية لتبادل الخبرات والمعارف في قطاع الأعمال وتنميتها، والاستثمار فيها، بجانب الحديث عن قيمة التعاونات المُثمرة بين الطرفين. حيث أشادت الوطنية للتمويل بمنجزات شركاء النجاح وريادتهم في مجالات أعمالهم التي تتسم بالابتكار والحداثة.

وبهذه المناسبة قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل : "يُجسّد هذا الحفل جهودنا الحثيثة للتفاعل بشكل مستمر مع شركاء النجاح، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق تطلعاتهم التجارية .. هذه الفرص تمنحنا منصة رائعة من أجل تقوية الشراكات الرصينة ، والوصول إلى فهم مُشترك حول طبيعة التحديات التي تواجه أصحاب الشركات ورجال الأعمال، مما يُمكننا من تصميم حلول تمويلية مبتكرة تسهم بشكل فعّال في نجاح أعمالهم التجارية"

حيث تم تقديم عرض حول وضع الشركة في السوق، واستراتيجية النمو، ومجموعتها الواسعة من الخدمات المصممة بعناية لعملاء الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تسعى الوطنية للتمويل إلى تمكين ودعم الشركات في كل مرحلة من مراحل رحلتها، سواء كان ذلك لتمويل المعدات أو لخطط توسعة أعمالها من خلال عروضها التمويلية السريعة والمرنة وجودة الخدمات الفريدة التي تقدمها

باعتبارها الشركة الرائدة في مجال التمويل في سلطنة عُمان، تولي الوطنية للتمويل أهمية كبيرة لتوسيع خيارات المنتجات لديها؛ من أجل تلبية احتياجات عملاء الشركات المتوسطة والصغيرة والكبرى المتنامية والمتنوعة. بالإضافة إلى تقديم مجموعة من حلول التمويل الشخصية المخصصة، حيث يتولى مُدراء العلاقات ذوي الخبرة العالية في الشركة دورًا حيويًا في تقديم الاستشارات، موجِّهين العملاء بالخطوات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية حكيمة ومدروسة لمؤسساتهم.

علاوة على دورها البارز كشريك لتقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى تحظى الوطنية للتمويل أيضًا بدور رائد في إحداث تغيير استثنائي وإيجابي لمساهمتها بشكل فعال في تنمية الاقتصاد. كما أن نهجها الراسخ في تقديم الدعم يعكس ثقتها في قوة توحيد الجهود بما يعزز عملية التقدم الاقتصادي، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة في تعزيز الرفاهية الاجتماعية من خلال تمكين المواهب المحلية الإبداعية، ودعم المشاريع ذات الأثر الإيجابي على البيئة وتساهم في استدامة مواردها.

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