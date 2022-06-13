بالتعاون مع جمعية دار العطاء

مسقط- تأكيدا لالتزمها المستمر بدعم برامج ومشاريع المؤسسات الخيرية في سلطنة عُمان، احتفلت الوطنية للتمويل بالشراكة مع جمعية دار العطاء الخيرية بافتتاح البيوت المحمية الخضراء في مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية إبراء في محافظة شمال الشرقية، حيث أقيم الحفل تحت رعاية المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالية عضو بمجلس الدولة ورئيسة مجلس إدارة دار العطاء، بحضور مملثي إدارة مركز الوفاء بإبراء وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وذلك يوم الاثنين الموافق 6 يونيو 2022.

يهدف المشروع الذي يأتي كثمرة لاتفاقية الشراكة بين الشركة والجمعيات، إلى بناء تسعة بيوت محمية خضراء في مختلف مراكز الوفاء الاجتماعي، مما يتيح للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على فرص عمل تمنحهم مصدر دخل مستدام.

وبهذه المناسبة، قالت الفاضلة لينا آل عبد السلام، رئيسة قسم الاتصال المؤسسي والتسويق بالشركة الوطنية للتمويل: "سعيدين بافتتاح مشروع البيوت المحمية الخضراء الذي يجسد تعاوننا مع دار العطاء، كما يسرنا أن نكون مساندين وداعمين لكل فئات المجتمع، حيث لا تقتصر مسؤوليتنا على عملائنا وموظفينا ومساهمينا وحسب، بل لابد أن نعزز من مبادراتنا الموجهة لخدمة المجتمعات التي نعمل فيها. علاوة على ذلك نحرص ضمن برنامج مسؤوليتنا المجتمعية على تعزيز شراكتنا مع مختلف الجهات والقطاعات لتحقيق قيمة مضافة في البلاد وتوفير فرص لأبناء الوطن من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا".

معبرة عن تقديرها لمبادرة الوطنية للتمويل، قالت المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالية: "نشكر الوطنية للتمويل لسعيها في خدمة المجتمع من خلال دعم برامجنا المستدامة. يسهم مشروع البيوت المحمية الخضراء ضمن برنامج "تمكين" في تعزيز دور برامج الدمج الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الوفاء الاجتماعي، وذلك من خلال إلحاقهم في إنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية بهدف تحقيق شراكة مجتمعية فعالة".

وتحت مظلة "امتداد" قدمت الوطنية للتمويل مبادرات في مختلف المجالات المرتبطة بالتعليم والمجتمع والصحة والبيئة. وباتباع نهج شامل للمسؤولية المجتمعية، ستواصل الشركة تعزيز مساهمتها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة وقيادة برامج هادفة ضمن خطط استراتيجية تواكب أهداف رؤية عُمان 2040. إلى جانب ذلك، تسعى الوطنية للتمويل إلى توفير حلول تمويلية آمنة وذات كفاءة عالية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على حد سواء. كما تسعى الشركة إلى تمكين الأفراد للاستفادة من الفرص الاقتصادية، للمساهمة في تعزيز قطاع ريادة الأعمال في السلطنة، وتواصل الوطنية للتمويل مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للسلطنة.

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