مسقط: في إطار التزامها بتمكين تطلعات الشباب، صُنّاع التغيير وقادة المستقبل، وإقامة شراكات استراتيجية مُثمرة، جددت شركة الوطنية للتمويل شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، شراكتها المُستمرة مع مؤسسة إنجاز عُمان عبر جناحها الخاص بالمسؤولية الاجتماعية "امتداد". وقع الاتفاقية طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل، والفاضلة خولة بنت حمود الحارثي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز عُمان. منذ بدء هذه الشراكة في عام 2021 تواصل الوطنية للتمويل رعايتها كراعي رئيس لفئة الجامعات في مسابقة الشركة؛ مُركزةً على دعم قادة المستقبل وروّاد الأعمال الواعدين.

منذ بداية الشراكة، أسهمت مسابقة الشركة التي تنظمها إنجاز عُمان، في تمكين أكثر من 1000 مشارك من تحقيق أفكارهم التجارية ورسم خطط واضحة لتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز المهارات الريادية لدى الطلاب. وقد لعبت الوطنية للتمويل دوراً حاسماً في نجاح العديد من النسخ السابقة لهذه المسابقة، لتضعهم في أولى خطواتهم نحو النجاح في عالم ريادة الأعمال.

وبهذه المناسبة قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي: " في الوطنية للتمويل، يُعد دعم وتمكين الكفاءات الشابة جزءًا لايتجزأ من هويتنا، إذ نؤمِنُ بقدرات الشباب العُماني في قيادة الابتكار والتقدم في المستقبل ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. نفخر بمواصلة شراكتنا المثمرة والرائِعة مع إنجاز عُمان على مدى الأعوام الماضية؛ نظير الأثر الإيجابي الذي أحدثته مسابقة الشركة في إشعال الطموحات وتمكينها. نتطلع إلى تقديم المزيد للمشاركين هذا العام أثناء سعيهم في تحقيق أفكارهم التجارية المُلهمة إلى واقع ملموس، وتوظيف طاقاتهم وأدوارهم الأصيـلة في شتى المجالات."

ومن جانبها، قالت الفاضلة خولة بنت حمود الحارثي: "في إنجاز عُمان، نضع تمكين تطلعات الشباب في مقدمة أولوياتنا من خلال تعزيز مهاراتهم وقدراتهم؛ مما يمكنهم من تقديم إسهامات ملموسة في الاقتصاد الوطني وأن يصبحوا قادة للتغيير في مجتمعاتهم. نعتز بشراكتنا الممتدة مع الوطنية للتمويل، بإعتبارها مؤسسة تُشاركنا الرؤية والإلتزام لبناء مستقبل أكثر إشراقًا. نؤمِنُ أن هذا التعاون سيُثمِرُ جيلاً من القادة المميزين الذي يدفعون تقدم البلاد نحو مساحات جديدة من النمو والتطوير."

من خلال جناحها الخاص بالمسؤولية الاجتماعية "امتداد"، قادت الوطنية للتمويل بنجاح العديد من المبادرات الرائِدة التي تركز على التدريب والتطوير والحفاظ على البيئة والرفاه المجتمعي وتمكين مختلف شرائح المجتمع. ويُجسد هذا التعاون مع مؤسسة إنجاز عُمان إيمان الشركة الراسخ بأهمية دور الشباب الحيوي بإعتبارهم عامل أساسي في تقدم المجتمع. من خلال تزويد الشباب بالأدوات والمهارات اللازمة ليصبحوا صنّاع التغيير في المستقبل، تهدف الشركة إلى الإسهام في التقدم الاقتصادي المستدام للبلاد.

ومن خلال هذه الشراكات المُثمرة، تعزز الوطنية للتمويل سمعتها كشريك موثوق للتقدم والنمو؛ إذ لا تقتصر جهود الشركة في توفير حلول تمويلية شاملة تتسم بالابتكار فحسب، بل تمتد أيضًا إلى دعم المبادرات التي تُعنى بتمكين الأفراد وتحقيق تطلعاتهم، واضِعة بذلك نموذجًا رائِعًا في العمل المؤسسي المسؤول.

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