مسقط: في أعقاب توقيع اتفاقية البيع والشراء واتفاقية تبادل الأسهم في أبريل 2022، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والمساهمين، أعلنت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع، إحدى الشركات التابعة للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع (أومينفست)، اكتمال الصفقة الاستراتيجية التي جعلت شركة رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، تغطي عملياتها دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

تم تنفيذ هذه الصفقة على جزأين، حيث تضمن الجزء الأول شراء حصة تعادل 50.00002% من أسهم رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط المملوكة من قبل "صن أللاينس للتأمين المحدودة" – وهي شركة تابعة بالكامل لـ رويال صن أللاينس للتأمين المحدودة - فيما تضمن الجزء الثاني استبدال بقية أسهم رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط، المملوكة لمستثمرين سعوديين مرموقين، بأسهم جديدة في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، الأمر الذي يجعل الجانب السعودي ثاني أكبر المساهمين في الوطنية للتأمين بعد أومينفست. ويقع المقر الرئيسي للشركة الوطنية لللتأمين على الحياة والعام في سلطنة عمان ولها فروع في دبي وأبو ظبي والكويت.

وفي أعقاب الإعلان عن اكتمال الصفقة، صرح خالد بن محمد الزبير، رئيس مجلس إدارة كلٍ من أومينفست والوطنية للتأمين على الحياة والعام قائلاً: "بالنيابة عن مجلسي إدارة أومينفست والوطنية للتأمين على الحياة والعام، أود أن أعرِب عن خالص امتنان المجموعة للجهات التنظيمية في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على دعمهم الاستثنائي في إتمام هذه الصفقة وتفهمهم لأثرها الإيجابي المهم على قطاع التأمين والمتغيرات السوقية على مستوى المنطقة".

وأضاف قائلاً: "وكجزء من استراتيجية نمو الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، ستساعد هذه الصفقة في توسيع نطاق الوصول للعملاء في المنطقة كما ستساهم في تعزيز جهود التعاون بين كلتا الشركتين فيما يتعلق بالموارد والتقنيات الحديثة لتوفير مجموعة أوسع من منتجات وخدمات التأمين لكل من العملاء الأفراد والتجاريين، وسيقودنا هذا إلى إنشاء شركة تأمين متعددة الخدمات في المنطقة".

من جانبه، صرح عدنان بوقري، رئيس مجلس إدارة شركة رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط قائلاً: "إن اكتمال هذه الصفقة بنجاح بين الوطنية للتأمين على الحياة والعام و رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط، سيساهم في تكوين شراكة قوية من شأنها أن تساعدنا على توسيع محفظتنا وتعزيز حضورنا كشركة تأمين رائدة بخدمات متكاملة ومنتجات متنوعة في المنطقة، مستعدة تماماً لتحقيق نمو كبير في المستقبل".

الجدير بالذكر أن رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط تعد من الشركات الرائدة في مجال التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في الشرق الأوسط. حيث تقدم حلولًا لكل من العملاء التجاريين والأفراد عبر مجموعة من المنتجات المتنوعة والتي تتضمن المركبات والممتلكات والقطاع الطبي والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحلول المصممة للشركات الكبيرة. تعمل رويال آند صن أللاينس في المنطقة منذ أكثر من 60 عامًا، وتقدم أفضل الحلول والخبرات الدولية في فئتها إلى الشرق الأوسط. وتملك رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط عمليات في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. وتعمل كشركات عامة محلية مدرجة في سلطنة عمان من خلال الشركة الأهلية للتأمين، وفي المملكة العربية السعودية من خلال شركة العالمية للتأمين التعاوني.

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حول أومينفست

تُعتبر أومينفست واحدة من أكبر وأكثر شركات الاستثمار المدرجة في المنطقة نجاحاً. ومنذ تأسيسها في عام 1983م، حافظت الشركة على سجل حافل شهد على استمرارها في توزيع الأرباح على مساهميها دون انقطاع. وتمتلك أومنفيست أصولًا دائمة عالية الجودة في قطاعات متنوعة، وتتمتع بتدفقات نقدية قوية. اعتبارًا من نهاية عام 2021م، بلغ إجمالي أصول الشركة 1.7 مليار دولار أمريكي تغطي قطاعات متنوعة، بما في ذلك القطاع المصرفي والتأمين والتمويل والاستثمارات المالية وحقوق الملكية الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية. كما وتتوزع أصول الشركة على مناطق جغرافية متنوعة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في أسواق رأس المال العالمية. يقود الشركة مجلس إدارة ذو رؤية ثاقبة وفريق إداري متمكن يعملون باستمرار على تعزيز القيمة المتحققة لجميع أصحاب العلاقة .

حول الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع هي شركة تابعة للشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع (أومينفست). وهي شركة مدرجة في بورصة مسقط وتُعد الشركة الرائدة والأكبر في قطاع التأمين في سلطنة عُمان ولها فروع في دبي وأبو ظبي والكويت. تعمل الشركة في قطاع التأمين منذ أكثر من 25 عامًا، وتقدم مجموعة واسعة من حلول التأمين الطبي، والتأمين على الحياة، والتأمين العام، وتملك سجلاً حافلاً على صعيد الأداء وفقاً لمعايير مالية مختلفة. كما تُعتبر الوطنية للتأمين على الحياة والعام الرائدة في مجال تأمين المركبات والتأمين الصحي في عمان، وإحدى كبرى الشركات في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب نموها السريع في الأسواق الجديدة التي دخلتها مثل السوق الكويتي.

حول رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط

تُعتبر رويال آند صن أللاينس من الشركات الرائدة في مجال التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في الشرق الأوسط مع عمليات في البحرين والإمارات العربية المتحدة وعمان والمملكة العربية السعودية. حيث تقدم حلولًا لكل من العملاء التجاريين والأفراد عبر مجموعة من المنتجات المتنوعة والتي تتضمن المركبات والممتلكات والقطاع الطبي والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحلول المصممة للشركات الكبيرة. تعمل رويال آند صن أللاينس في المنطقة منذ أكثر من 60 عامًا، وتقدم أفضل الحلول والخبرات الدولية في فئتها إلى الشرق الأوسط.