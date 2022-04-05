بهدف بناء مجموعة تأمين إقليمية شاملة

مسقط، عمان : في سعيها لتعزيز حضورها الإقليمي في قطاع التأمين، أعلنت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع – إحدى الشركات التابعة للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع (أومينفست) – أنها بصدد الاستحواذ على 100% من أسهم شركة رويال صن أليانس (آر أس أيه) الشرق الأوسط.

ستقوم الوطنية للتأمين على الحياة والعام بتفيذ هذه الصفقة على جزأين، يتضمن الجزء الأول الاستحواذ على حصة تعادل 50.00002% من أسهم آر أس أيه الشرق الأوسط المملوكة حالياً من قبل "صن أليانس للتأمين المحدودة" – وهي شركة تابعة بالكامل لـ رويال و صن أليانس للتأمين المحدودة - فيما يتضمن الجزء الثاني استبدال بقية أسهم آر أس أيه الشرق الأوسط، المملوكة حالياً لمستثمرين سعوديين مرموقين، بأسهم جديدة في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، الأمر الذي سيجعل الجانب السعودي ثاني أكبر مساهمين في الوطنية للتأمين بعد أومينفست، على أن تخضع هذه الصفقة لموافقات الجهات التنظيمية النهائية وموافقات مساهمي الوطنية للتأمين على الحياة والعام.

تأتي هذه الاتفاقيات بعد دراسة دقيقة وفهم شامل لتاريخ شركة آر أس أيه الشرق الأوسط وقدراتها التجارية، إلى جانب خبرة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام وقدرتها المالية، في سعيٍ إلى تعزيز حضور الكيان الجديد الناتج عن هذه الصفقة كلاعب رئيسي أكبر وأقوى و أكثر تنافسية في قطاع التأمين على المستوى الإقليمي منطلقًا من سلطنة عمان.

وفي حديثه عن فلسفة الاستثمار في أومينفست، قال خالد بن محمد الزبير، رئيس مجلسي إدارة أومينفست والوطنية للتأمين على الحياة والعام: "لطالما كانت فلسفتنا الاستثمارية في أومينفست هي دعم وتمكين الشركات التابعة لنا من النمو والازدهار. تتمتع أومينفست بسجل حافل في قطاع التأمين، حيث حققت الوطنية للتأمين، والتي تُعتبر أبرز استثمارات المجموعة في هذا القطاع، نمواً ملحوظاً على المستويين المحلي والإقليمي، الأمر الذي يعود إلى الاستثمارات السخية من قبل أومينفست والتي تم ضخها في الشركة إلى جانب الإرشاد الحصيف من قبل مجلس الإدارة، والاستراتيجيات الذكية للإدارة التنفيذية. بالنسبة لنا في أومينفست فنحن نعمل بشكل وثيق مع مجالس إدارة الشركات التابعة لنا وإداراتها التنفيذية لتحديد فرص النمو ودراستها والاستفادة منها. كما نقدم التوجيه الاستراتيجي ونساعد شركاتنا على رسم خطط واضحة لكيفية تعزيز القيمة المتحققة لكافة أصحاب العلاقة. "وأضاف الزبير : "تكمن أهمية هذه الصفقة أيضاً في جذبها لاستثمارات أجنبية مباشرة للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام التي تتخذ من سلطنة عُمان مقراً لها، ومن خلال هذه الاتفاقية نتطلع إلى مستقبل أقوى لقطاع التأمين في المجموعة على مستوى المنطقة ككل".

وبالنيابة عن مساهمي شركة آر أس أيه الشرق الأوسط، تحدث عدنان بوقري، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "التأمين الصحي اليوم يُعتبر مجالًا رئيسيًا للنمو بالنسبة لنا في آر أس أيه الشرق الأوسط عند مقارنته بمنتجات التأمين على الحياة والمنتجات الأخرى من حيث سرعة النمو والحجم السوقي. للاستفادة من هذا السوق الواعد، كنا بحاجة إلى شريك لديه خبرة ومعرفة عميقة في المجال الصحي بالشرق الأوسط". وأضاف بوقري: "ستعمل هذه الاتفاقية الاستراتيجية على تعزيز شراكة قوية بين الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ومساهمي آر أس أيه الشرق الأوسط،

وستمهد الطريق لتطوير محفظة متنوعة من المنتجات والتوسع بها إقليمياً. ونحن نتطلع قدمًا إلى الارتقاء بالأعمال إلى آفاق جديدة مع شركائنا الجدد".

وبالنظر إلى قاعدة العملاء الواسعة لشركة آر أس أيه الشرق الأوسط في الأسواق الإقليمية وسجلها الرائد في المنطقة، ستساهم هذه الاتفاقية في مساعدة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في تنمية أعمالها من خلال تحسين أداء عملياتها في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب دخول أسواق أكبر في المملكة العربية السعودية. حيث سيؤدي التعاون بين الطرفين إلى تعزيز القيمة المتحققة لكافة أصحاب العلاقة، كما سينتج عنه كيان متكامل يملك مجموعة واسعة ومتنوعة من منتجات التأمين لخدمة عملائه من الأفراد والشركات في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين.

كما ستمكّن الصفقة كلاً من الطرفين من دخول أسواق جديدة للبحث عن فرص نمو عالية الجودة، مع ترشيد التكلفة، وبيع المنتجات في هذه الأسواق بطريقة تكاملية، وتطبيق أفضل الحلول التقنية المبتكرة، مما سينعكس إيجاباً على العملاء والأعمال على حد سواء.

ويتوقع أن تُستكمل الصفقة خلال فترة وجيزة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

الجدير بالذكر أن رويال صن أللاينس من الشركات الرائدة في مجال التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في الشرق الأوسط. حيث تقدم حلولًا لكل من العملاء التجاريين والأفراد عبر مجموعة من المنتجات المتنوعة والتي تتضمن السيارات والممتلكات والقطاع الطبي والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحلول المصممة للشركات الكبيرة. تعمل آر أس أيه في المنطقة منذ أكثر من 50 عامًا، وتقدم أفضل الحلول والخبرات الدولية في فئتها إلى الشرق الأوسط. آر أس أيه الشرق الأوسط هو مشروع مشترك أسسته مجموعة آر إس إيه للتأمين، بحصة أغلبية، ومساهمين إقليميين في الشرق الأوسط. لديها عمليات في البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وتعمل كشركات عامة محلية مدرجة في سلطنة عمان، من خلال الشركة الأهلية للتأمين، وفي المملكة العربية السعودية من خلال شركة العالمية للتأمين التعاوني.

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حول أومينفست

تُعتبر أومينفست واحدة من أكبر وأنجح شركات الاستثمار المدرجة في المنطقة. منذ تأسسيسها في عام 1983م حافظت الشركة على سجل حافل شهد على استمرارها في توزيع الأرباح على مساهميها دون انقطاع. تمتلك أومنفيست أصولًا دائمة عالية الجودة في قطاعات متنوعة، وتتمتع بتدفقات نقدية قوية. اعتبارًا من نهاية عام 2021م، بلغ إجمالي أصول الشركة 1.7 مليار دولار أمريكي تغطي قطاعات متنوعة، بما في ذلك القطاع المصرفي والتأمين والتمويل والاستثمارات المالية وحقوق الملكية الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية. تتوزع أصول الشركة على مناطق جغرافية متنوعة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في أسواق رأس المال العالمية. يقود الشركة مجلس إدارة ذو رؤية ثاقبة وفريق إداري متمكن يعملون باستمرار على تعزيز القيمة المتحققة لكافة ذوي العلاقة.

حول الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع هي شركة تابعة للشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع (أومينفست). وهي شركة مدرجة في بورصة مسقط وتُعد الشركة الرائدة والأكبر في قطاع التأمين في سلطنة عُمان ولها فروع في دبي وأبو ظبي والكويت. تعمل

الشركة في قطاع التأمين منذ أكثر من 25 عامًا، وتقدم مجموعة واسعة من حلول التأمين الطبي، والتأمين على الحياة، والتأمين العام، وتملك سجلاً حافلاً على صعيد الأداء وفقاً لمعايير مالية مختلفة. كما تُعتبر الوطنية للتأمين الرائدة في مجال التأمين على السيارات والتأمين الصحي في عمان، وإحدى كبرى الشركات في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب نموها السريع في الأسواق الجديدة التي دخلتها مثل السوق الكويتي.

حول رويال صن أللاينس الشرق الأوسط:

تُعتبر رويال صن أللاينس من الشركات الرائدة في مجال التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في الشرق الأوسط. حيث تقدم حلولًا لكل من العملاء التجاريين والأفراد عبر مجموعة من المنتجات المتنوعة والتي تتضمن السيارات والممتلكات والقطاع الطبي والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحلول المصممة للشركات الكبيرة. تعمل آر أس أيه في المنطقة منذ أكثر من 50 عامًا، وتقدم أفضل الحلول والخبرات الدولية في فئتها إلى الشرق الأوسط. آر أس أيه الشرق الأوسط هو مشروع مشترك أسسته مجموعة آر إس إيه للتأمين، بحصة أغلبية، ومساهمين إقليميين في الشرق الأوسط. لديها عمليات في البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. تعمل كشركات عامة محلية مدرجة في سلطنة عمان، من خلال الشركة الأهلية للتأمين، وفي المملكة العربية السعودية من خلال شركة العالمية للتأمين التعاوني.

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