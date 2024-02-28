مسقط: ضمن إطار التزامها البارز في تطوير الأعمال التجارية وتعزيز المرونة المالية بين عملائها من الشركات، تقدم الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عمان، ودائع ثابتة للشركات وهي أداة استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الاستثمارية للشركات التي تسعى إلى النمو والتوسع، وتماشيًا مع ديناميكيات السوق الحديثة وأهداف الشركات المتنوعة، تسعى الوطنية للتمويل إلى تمكين الشركات من الحصول على فرصة استثمارية مُربحة يمكن الاعتماد عليها من خلال الودائع المؤسسية الثابتة.

تتميز الودائع المؤسسية الثابتة من الوطنية للتمويل بفترات سداد مرنة وعوائد مميزة بمعدلات ربح تنافسية، ويمكن بدء الاستثمار فيها بمبلغ 5,000 ريال عُماني كحد أدنى، مما يضمن إمكانية مشاركة مجموعة واسعة من الشركات. علاوة على ذلك، يمكن للشركات اختيار الحد الأدنى لمدة السداد ابتداءً من 3 أشهر إلى 60 شهراً كحد أقصى، مما يجعلها قادرة على مواءمة استثماراتها مع متطلبات السيولة قصيرة الأجل وتطلعات النمو على المدى الطويل.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: " تعكس الودائع المؤسسية الثابتة المقدمة من الوطنية للتمويل إدراكنا العميق لأهمية تزويد الشركات بخيارات استثمارية متعددة، وباعتبارها شركة التمويل الرائدة في سلطنة عمان، بحصة سوقية استثنائية تبلغ 4%47.1 وأداء سنوي حافل بالإنجازات الاستثنائية، تستمر الوطنية للتمويل بدعم الشركات المحلية في القيام باستثمارات ذكية لتحقيق عوائد مضمونة وتزويدها بحلول تمويلية مرنة ومريحة."

وتلبيةً لاحتياجات مجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات باختلاف قطاعاتها، تقدم الوطنية للتمويل فرصة الاستثمار في الودائع المؤسسية الثابتة لصناديق التقاعد والمؤسسات الحكومية وصناديق الائتمان والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة المقفلة وشركات المساهمة العامة.

وبفضل سمعتها الراسخة من حيث الموثوقية ومعايير الخدمة الاستثنائية المتمثلة في السرعة والسهولة والمرونة ورضا العملاء الثابت، تواصلُ الوطنية للتمويل التزامها بأن تكون شريكاً موثوقاً به لتحقيق النمو لكافة الشركاء. ومن خلال تصميم حلول ومنتجات مبتكرة وجاذبة، كالودائع المؤسسية الثابتة - والتي تعمل بدورها كأداة ممتازة لتنويع المحفظة الاستثمارية، مما يسمح للشركات بتخفيف المخاطر وزيادة العوائد - تهدف الشركة إلى دعم المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق النمو المستدام، وبالتالي المساهمة بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد المحلي.

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