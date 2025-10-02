الرياض، وقَّعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أمس اتفاقية مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، ليحتضن بموجبها (كافد) المرحلة الأولى من "الحي الإبداعي" في الرياض.

وتأتي هذه الشراكة تأكيدًا لالتزام الهيئة الملكية بقيادة المبادرات التنموية الداعمة للمواهب والمؤسسات الثقافية، وترسيخًا لمكانة الرياض؛ بوصفها مركزًا عالميَّاً للإبداع والإعلام والابتكار الثقافي.

وتم توقيع الاتفاقية خلال اللقاء الموسَّع للهيئة مع مجموعة من الشركات المتخصصة في مجالات الإعلام والثقافة والتقنية الإعلامية، والمهتمين بالقطاع الإبداعي، ومجالات الابتكار، والباحثين عن بيئة محفزة للتواصل المعرفي، وذلك ضمن مجموعة من الاتفاقيات الجديدة بين مبادرة الحي الإبداعي في الرياض وشركات محلية وإقليمية ودولية، ستتَّخذ مقرَّات لها في مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، الذي هيأ حاضنة مثالية للمنظومة الإبداعية تتمثل في ثلاثة مبانٍ تتوافر فيها مساحات مرنة، وخدمات متكاملة.

وكان مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض قد أطلق مبادرة "الحي الإبداعي" في فبراير 2025 بهدف استقطاب أبرز الشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة؛ بهدف إنتاج محتوى إبداعي مؤثر، وتعزيز التبادل الثقافي، ودعم الاقتصاد الإبداعي، والمساهمة في التحوُّل الاقتصادي للمملكة.

وأوضح المهندس مازن أحمد تمار، نائب الرئيس المكلف لقطاع تسويق المدينة وتشجيع الاستثمار في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أنَّ "استضافة مركز الملك عبدالله المالي (كافد) المرحلة الأولى من الحي الإبداعي في الرياض تمثِّل تجسيداً لرؤيتنا المشتركة في تعزيز مكانة الرياض؛ لتكون وجهة رائدة عالميَّاً للإبداع والابتكار. ومن خلال إطلاق هذه المبادرة في أحد أبرز معالم العاصمة، ترسي الهيئة الأساس لنظام حيوي يسهم في تمكين المجتمع الإبداعي، ويرعى المواهب المحلية، ويجذب الشركاء العالميين، ويعزز دور الرياض؛ بوصفها مركزًا ثقافيَّاً واقتصاديَّاً؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".

بدوره، قال محمد السديري، الرئيس التنفيذي المكلّف في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي (كافد): "تجسد الاتفاقية مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض لإطلاق المرحلة الأولى من الحي الإبداعي بالرياض التزام كافد برسم ملامح مستقبل القطاعات الواعدة، وذلك أنَّنا من خلال توفير وجهة حاضنة للمبدعين ورواد الأعمال والمؤسسات الثقافية في مكان واحد، نفتح آفاقاً جديدة أمام المواهب الصاعدة، ونعزز مكانة الرياض، ونؤكد كونها مركزًا عالميَّاً للإبداع والابتكار الثقافي. ويعكس إطلاق الحي الإبداعي في كافد التزامنا المشترك بتوفير بيئة نابضة بالحياة تدعم النمو على الصعيدين الاقتصادي والثقافي؛ بما يواكب تحقيق المستهدفات الطَموحة للرؤية".

يُذكر أنَّ كافد أحد الركائز الرئيسة لجهود تنويع اقتصاد المملكة؛ لإسهامه في جذب الاستثمارات العالمية واستقطاب أبرز الكفاءات والشركات، حيث يحتضن حاليَّاً 19 مقرَّاً إقليميَّاً، وأكثر من 140 شركة؛ ليكون بذلك أحد أهم حواضن القطاع الإبداعي في المملكة، الذي يعول عليه كثيرًا في رسم ملامح مستقبل اقتصادي أكثر تنوُّعًا وازدهارًا.

-انتهى-

#بياناتشركات