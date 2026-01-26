قامت السيدة سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسيد عبدالواحد عبدالرحمن الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت" بتوقيع مذكرة تفاهم بهدف تكامل وتبادل البيانات، وتسهيل الإجراءات المالية والمصرفية للمؤمن عليهم في القطاع الخاص والمتقاعدين، وتقليص المعاملات وتسريع إنجازها، وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في رفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، ودعم التحول الرقمي وأتمتة العمليات، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق الخدمة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 فبراير المقبل في عدد من البنوك.

كما أوضحت المناعي أن توقيع المذكرة يمثل خطوة نوعية لتقليص الإجراءات، وتسريع المعاملات، بما يواكب تطلعات الهيئة للمرحلة المقبلة.

من جانبه، صرح السيد عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت": "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي تجسّد رؤيتنا في ترسيخ التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول إقراض رقمية مبتكرة، وتعزيز استدامة الخدمات المالية، ودعم بيئة أعمال مرنة قائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة، كما نحرص من خلال هذه الشراكة على تسخير خبرات "بنفت" وبنيتها التحتية الرقمية لدعم كفاءة العمليات المالية، وتسهيل الوصول إلى حلول تمويلية أكثر سرعة وموثوقية، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز متقدم للخدمات المالية الرقمية".

