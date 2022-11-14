أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات عن إضافة 35 ألف قدم مربع إلى مساحاتها المكتبية في أبراج سنترال بارك ليتجاوز إجمالي مساحاتها المستأجرة 100 ألف قدم مربع، ما يجعلها أكبر مشروع مملوك لجهة واحدة في مركز دبي المالي العالمي. وتعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بتقديم أرقى مستويات الخدمة لعملائها، وتوفير بيئة عمل أفضل لموظفيها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات: "تسعى الهيئة باستمرار للارتقاء بأدائها إلى مستويات غير مسبوقة، وتقديم خدمات مميزة لعملائها وتوفير بيئة عمل مناسبة لموظفيها. وتمثل أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي، الشريك المثالي الذي يلبي تطلعاتنا في هذا المجال، نظراً لموقعها الاستراتيجي وما تضمه من مرافق مذهلة. وتتيح لنا المساحة المكتبية الجديدة تعزيز التواصل مع عملائنا، وتوفير بيئة عمل ملهمة لموظفينا لتساعدهم على تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية".

ومن جانبه، قال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أراضي للتطوير العقاري، التي تدير أبراج سنترال بارك الشهيرة في مركز دبي المالي العالمي: "يسرنا أن تختار الهيئة الإتحادية للضرائب توسيع مكاتبها في أبراج سنترال بارك، لتشغل حالياً مساحة 100 ألف قدم مربع، والتي تُعد واحدة من أعلى معدلات الإشغال في مركز دبي المالي العالمي. وتضم أبراج سنترال بارك أكثر من 130 شركة، وقد تم تصميم منشآتنا لتوفير بيئة تضمن التناغم بين العمل والحياة الشخصية. وتفخر أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي بتوفير بيئة عمل مباشرة تتناسب مع المستأجرين والضيوف، من خلال تصاميم المكاتب الذكية وثلاثة طوابق من منافذ التجزئة، التي تضم أكثر من ثلاثين علامة تجارية، ومجموعة كبيرة من المطاعم، التي تقدم أطباقاً من مطابخ متنوعة، ومراكز لياقة بدنية راقية ومتاجر محلية وحضانة، إضافة إلى العديد من المرافق الأخرى قيد الإنشاء".

وتعد أبراج سنترال بارك واحدة من أكثر وجهات الفعاليات والمساحات المكتبية المرغوبة في مركز دبي المالي العالمي، حيث تواصل استقطاب المستأجرين من خلال عروض المساحات المكتبية المميزة وشروط الإيجار الجذابة والمرنة والموقع المميز في قلب الوسط التجاري لدبي. كما توفر الوجهة للمستأجرين مجموعة من أفخر المرافق و وسائل الراحة، بما في ذلك صالة مشتركة ومواقف سيارات مجانية للزوار لمدة تصل إلى ثلاث ساعات. وتضم أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي مكاتب سكنية وتجارية، بالإضافة إلى العديد من المساحات المخصصة للفعاليات، والتي تلبي متطلبات مختلف المناسبات المرموقة، مثل إيف سان لوران والألعاب الحكومية وسباقات سبارتن وجوائز جلف بيزنس وكينزو وبيبسي وكافالي وغيرها الكثير.

لمعرفة المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:http://www.centralparktowers.ae / أو صفحة أبراج سنترال بارك على إنستاجرام:https://www.instagram.com/centralparkdifc /.

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نبذه عن أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي

تُعد أبراج سنترال بارك واحدة من أبرز الوجهات المكتبية، وأكبر مشروع مكتبي بنظام الملكية الفردية في المنطقة الحرة في قلب مركز دبي المالي العالمي، وتضم برج للمكاتب وبرج سكني فاخر ومنافذ للبيع بالتجزئة.

وتحتضن أبراج سنترال بارك أكثر من 130 شركة ضمن مساحة مكتبية تبلغ 855,682 قدم مربعة وتُعتبر الأكبر في مركز دبي المالي العالمي. ويحتوي المبنى على ثلاثة طوابق من منافذ التجزئة التي تضم ما يزيد عن 30 علامة على امتداد 100 ألف قدم مربعة، واستضاف العديد من الفعاليات بمشاركة أبرز العلامات المحلية والعالمية. ويقع مجمع المكاتب، الذي يوفر خدمات اتصال متميزة، في موقع مثالي عند مدخل مركز دبي المالي العالمي، وهو مزود بأربع نقاط وصول ومخرجين ويقع على مسافة قريبة من فندق ذا جيت ووسط مدينة دبي ومحطة مترو المركز المالي.

وتتميز أبراج سنترال بارك بتصميم معماري عالمي المستوى، يوفر مزيجاً مثالياً من الراحة والقيمة والإطلالات البانورامية المذهلة وأعلى معايير الصحة والسلامة، بالإضافة إلى الديكورات الأنيقة والمرافق الحديثة والعديد من المساحات المخصصة لركن السيارات، ما يجعلها الوجهة الأكثر رواجاً في منطقة مركز دبي المالي العالمي. ويوفر المشروع متعدد الاستخدامات للمستأجرين العديد من المزايا الرائعة، بما في ذلك الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية والمتاجر والبنوك والمطاعم ودور الحضانة والعديد من المرافق الأخرى داخل المشروع.

وتدير شركة أراضي للتطوير العقاري المشروع المتميز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في عام 2007 كشراكة بين شركة دبي لإدارة الأصول وشركة ديار للتطوير.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.centralparktowers.ae؟/

نبذه عن هيئة الاتحادية للضرائب

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة.. بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.

معلومات التواصل:

طارق حسام

البريد الإلكتروني: tariq@comcomea.com

هاتف: 971585811477+