القاهرة- أعلنت شركة النساجون الشرقيون، الرائدة عالميًا في صناعة السجاد المنسوج، عن تعاون مع شركة جيمناي أفريقيا لإطلاق برنامج «نساجون المستقبل»، أول برنامج ريادي ابتكاري مصمم لبناء نظام أعمال شامل لتعزيز ونمو صناعة النسيج والسجاد والوظائف الداعمة لها. ويهدف البرنامج إلى التوسع في المجالات الجديدة والمبتكرة من خلال برنامج متكامل لدعم الشباب وأصحاب الشركات الناشئة، لتمكين جيل جديد رائد في صناعة النسيج والسجاد. يعد هذا البرنامج أول منصة عالمية لإطلاق مبادرات مستقبلية للنهوض بصناعة السجاد، مما يضمن استمرارها ونمو قدرتها التنافسية.

وفي هذا الصدد، صرحت الاستاذة ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد، قائلة: "انطلاقًا من كوننا في طليعة الإبداع والابتكار، تعتز النساجون الشرقيون باتخاذها خطوة جديدة لتأهيل جيل جديد من المبتكرين عن طريق دعمنا لبرنامج «نساجون المستقبل». "

وأضافت: "لا يقتصر دعمنا للبرنامج على الاستثمار في المشاريع فقط، ولكنه يعتبر استثمار في مستقبل صناعة النسيج والسجاد في مصر بشكل عام. ومن خلال تعاوننا مع منظمات تشاركنا الرؤية والأهداف مثل شركة جيمناي إفريقيا، والجامعة البريطانية في مصر، سنتمكن من توفير بيئة تعليمية تدعم أهداف التنمية المستدامة، مثل التعليم الجيد والنمو الاقتصادي المستدام، مما يساهم في تحويل الحرف التقليدية إلى مشاريع مبتكرة."

وقد علق المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيمناي إفريقيا، على انطلاق برنامج «نساجون المستقبل» قائلاً: "يُعد برنامج «نساجون المستقبل» أول برنامج يقوم بتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال السجاد والنسيج، ممثلًا خطوة فريدة من نوعها، حيث تجمع الشركات بين خبراء عالم الأعمال ورواد الصناعة من مجموعة النساجون الشرقيون لتأهيل رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة فى هذا المجال، وتطوير أفكارهم بطريقة منهجية حديثة، وتحويل مشاريعهم إلى واقع عملي يتناسب مع احتياجات الصناعة. نعتز بشراكتنا مع مجموعة النساجون الشرقيون ورؤيتنا المشتركة، وواثقون من قدرة البرنامج على إحداث تغيير كبير يساعد على النهوض بصناعة السجاد المصري، ليس محليًا فقط، ولكن على مستوى العالم."

وعلى مدار 18 شهرا، يمتد نشاط البرنامج ليشمل تأهيل عدد من الشركات الناشئة لتصبح رائدة في صناعة النسيج والسجاد في المجالات المختلفة، وذلك عن طريق استخدام الأفكار المبتكرة والتقنية‏ الحديثة والتحول الرقمي للنهوض بصناعة السجاد والنسيج والأنشطة المرتبطة بها مثل المتاجر الذكية، والأثاث المنزلي والأنسجة الذكية بالإضافة لطرق التسويق والترويج الحديثة وغيرها من المجالات ذات صلة، لمواكبة التطور التكنولوجي السريع كما ستتمكن الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج من الاستفادة بالإمكانات والخبرات الهائلة لمجموعة النساجون الشرقيون، المتميزة عالميا في الابتكار والحرفية والتوسع في الأسواق العالمية.

يتألف برنامج «نساجون المستقبل» من ثلاث مراحل رئيسية لدعم الشركات الناشئة، ويشمل العديد من التدريبات والاستشارات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية للشباب ورواد الأعمال، بالإضافة إلى التوجيه المباشر من خبراء صناعة السجاد وإدارة الأعمال في النساجون الشرقيون، بهدف تقديم الدعم اللازم لتطوير أفكار الشباب ومشاريعهم بما يتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات الصناعة. كما يوفر البرنامج التدريبات التقنية، ودعمًا مكثفًا للشركات التي تسعى للتوسع والنمو في الأسواق العالمية.

الجدير بالذكر أن شركة جيمناي إفريقيا تعتبر رائدة في خلق هذه المسارات الجديدة في الصناعات المختلفة، حيث حصلت الشركة على حقوق الملكية الفكرية لإطلاق مسار السينماتك، بجانب إدارة 15 حاضنة ومسرعات أعمال وبرامج مختلفة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

نبذة عن مجموعة النساجون الشرقيون:

تأسست مجموعة النساجون الشرقيون في عام 1979 من رجل الصناعة محمد فريد خميس. تم إدراج المجموعة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام 1997، وقد توسعت المجموعة بداية من النسج على نول واحد لتصبح أكبر مجموعة منتجة للسجاد الميكانيكي في العالم. بناءً على تراث المنسوجات المصري الراسخ، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 5000 عام قبل الميلاد، تعد مجموعة النساجون الشرقيون اليوم الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد والموكيت المطبوع أو المطبوع رقمياً.

يتواجد مقر المجموعة في القاهرة، ولديها مرافق تصنيع في الولايات المتحدة ومصر كما توزع منتجاتها في أكثر من 118 دولة حول العالم. تعمل مجموعة النساجون الشرقيون بشغف وتكرس جهودها لصناعة منتجات مبتكرة، مستوحاة من أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة، ومصممة لتكون في متناول الجميع ولتحمل القيمة والسعادة لعملائها.