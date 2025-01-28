القاهرة - أعلنت مجموعة النساجون الشرقيون عن زيادة الحد الأدنى للأجور النقدية لجميع العاملين في المجموعة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الحفاظ على جميع المميزات العينية وتحسينها، مثل الخدمات الطبية، والتأمين على الحياة، وتوفير المواصلات، وغيرها. يأتي ذلك في خطوة لتأكيد حرص المجموعة المستمر على دعم موظفيها وتحسين ظروفهم المعيشية.

ورغم الآثار الناتجة عن التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، اختارت المجموعة المضي قدمًا في اتخاذ هذا القرار.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها النساجون الشرقيون لدعم موظفيها والاهتمام براحتهم، حيث تضع المجموعة الاستثمار في العنصر البشري على رأس أولوياتها، مؤمنةً بأن موظفيها هم أساس نجاحها، وتسعى باستمرار إلى توفير بيئة عمل داعمة تسهم في تحقيق الاستقرار المهني والمعيشي لهم.

كما أن التزام النساجون الشرقيون تجاه عائلتها يتجاوز الأجور، من خلال المبادرات التي تعكس رؤية المجموعة في الموازنة بين مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية استقرارها ونموها، إلى جانب دورها الفعّال في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، لتظل فخرًا للدولة المصرية بقوى عاملة موهوبة تتعدى 19,000 موظف في 27 مصنعًا. ويتجاوز هذا النجاح السوق المحلي، حيث تُعد النساجون الشرقيون شريكًا موثوقًا للموزعين وتجار التجزئة في أكثر من 118 دولة، علاوةً على كونها الأولى والرائدة في صناعة النسيج عالميًا.

نبذة عن مجموعة النساجون الشرقيون:

تأسست مجموعة النساجون الشرقيون في عام 1979 من رجل الصناعة محمد فريد خميس. تم إدراج المجموعة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام 1997، وقد توسعت المجموعة بداية من النسج على نول واحد لتصبح أكبر مجموعة منتجة للسجاد الميكانيكي في العالم. بناءً على تراث المنسوجات المصري الراسخ، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 5000 عام قبل الميلاد، تعد مجموعة النساجون الشرقيون اليوم الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد والموكيت المطبوع أو المطبوع رقمياً.

يتواجد مقر المجموعة في القاهرة، ولديها مرافق تصنيع في الولايات المتحدة ومصر كما توزع منتجاتها في أكثر من 118 دولة حول العالم. تعمل مجموعة النساجون الشرقيون بشغف وتكرس جهودها لصناعة منتجات مبتكرة، مستوحاة من أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة، ومصممة لتكون في متناول الجميع ولتحمل القيمة والسعادة لعملائها.

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