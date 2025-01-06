القاهرة، يناير 2025 : افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، وسيدة الصناعة ياسمين خميس ، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون ، تشغيل التوسعة الجديدة لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي ، بأربع مراحل معالجة متتالية ، في مصنع الغزل التابع لها ، بطاقة استيعابية 1250 متراً مكعباً يومياً ، وذلك بحضور المهندس حازم الزفزاف ، الرئيس التنفيذي لشركة النساجون الشرقيون للسجاد ، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى ، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، وبعض رموز الصناعة والاستثمار ، وقيادات المجموعة ..

وأشاد محافظ الشرقية ، المهندس حازم الأشموني ، بالصروح العملاقة ، والنجاحات المتواصلة لمجموعة النساجون الشرقيون ، مقدماً التحية للمؤسس الراحل ، رجل الصناعة ، محمد فريد خميس .

كما أكد المحافظ ، علي حاجة مصر المستمرة ، لتضافر الجهود ، من أجل التنمية والإنتاج ، وتحقيق أهداف البيئة والتنمية المستدامة .

وفي كلمتها ، أكدت ياسمين خميس ، أن تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي ، يُعد خطوة مهمة ، نحو تحقيق أهدافنا البيئية ، عبر تقليل الأثر الناتج عن تصريف مياه الصرف الصناعي ، كما أعربت عن سعادتها بافتتاح محطة الصرف الصناعي ،كخطوة مهمة في رحلة الشركة للحفاظ على البيئة ، ودعم التنمية المستدامة ، إيمانًا منّا بأن الصناعة ليست إنتاجاً فقط ، وإنما مسؤولية تجاه مجتمعنا وبيئتنا .

كما قدمت ياسمين خميس ، الشكر لأصحاب الدعم المستمر ، من الجهات المعنية ، لهذه المبادرة البيئية .

وقامت ياسمين خميس ، بإهداء المحافظ ، درع الشركة ، تقديراً للجهد المبذول ، والعطاء الكبير ، من السيد المحافظ ، ومحافظة الشرقية ..

وقدمت المهندسة رباب منيع , رئيس قطاع الاستدامة و التغيرات المناخية ، بالشركة ، شرحاً موجزاً عن المحطة ، أكدت فيه أنه تم إنشاء المحطة بتكلفة استثمارية تجاوزت 24 مليون جنيه ، على مساحة تبلغ 450 متراً مربعاً ، ويتزامن تشغيل هذه المحطة مع التوسع في العمليات الصناعية ، مما يعكس استراتيجية النساجون الشرقيون الرامية إلى الحد من التأثيرات البيئية السلبية ، ويؤكد التزامها بالمعايير البيئية المحلية والدولية .

وقد استثمرت الشركة على مدي 45 عاماً في الإبداع و توطين صناعة السجاد ، وهي الآن تستثمر كذلك في الاستدامة ، والتي يتم دمجها في جميع العمليات ، حيث تؤمن الشركة بالجمع بين الابتكار الصناعي ، والحفاظ على البيئة والموارد ، وهو ما دفعها في السنوات الأخيرة ، إلى توجيه جزء من استثماراتها ، نحو مشروعات الطاقة المتجددة ، وكفاءة الطاقة ، ومعالجة المياه ، وإعادة تدوير المخلفات الناتجة عن العملية الصناعية ، و إعطائها دورة حياة جديدة ، بدلاً من بقائها عبئاً على البيئة .

كما تعتزم الشركة استكمال هذا المشروع ، بمرحلة جديدة ، يتم فيها إعادة معالجة المياه المنتجة من هذه المحطة ، لاستخدامها في العمليات الصناعية ، و في أعمال الري بغرض خفض استهلاكات المياه ..

تجدر الإشارة إلي أن مجموعة النساجون الشرقيون أسسها عام 1979 رجل الصناعة محمد فريد خميس ، وتم إدراج المجموعة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام 1997 ، وقد توسعت المجموعة بداية من النسج على نول واحد ، لتصبح أكبر مجموعة منتجة للسجاد الميكانيكي في العالم .

وبناءً على تراث المنسوجات المصري الراسخ ، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 5000 عام قبل الميلاد ، تعد مجموعة النساجون الشرقيون اليوم ، هي الشركة الرائدة عالمياً في صناعة السجاد والموكيت المطبوع أو المطبوع رقمياً .

يتواجد مقر المجموعة في القاهرة ، ولديها مرافق تصنيع في الولايات المتحدة ومصر ، كما توزع منتجاتها في أكثر من 118 دولة حول العالم . وتعمل مجموعة النساجون الشرقيون بشغف ، وتكرس جهودها لصناعة منتجات مبتكرة ، مستوحاة من أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة ، ومصممة لتكون في متناول الجميع ، ولتحمل القيمة والسعادة لعملائها .

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