تماشياً مع استراتيجية التوسع الراسخة للمجموعة

القاهرة- أعلنت مجموعة النساجون الشرقيون، أكبر منتج للسجاد والموكيت والمواد الخام في العالم، عن افتتاح أربعة معارض جديدة خلال شهر يونيو، وهو ما يمثل حدثاً غير مسبوق في تاريخ المجموعة، حيث تمثل المعارض الأربعة في كل من دمياط والسويس الجديدة والهرم الجديد وأشمون أحدث الإضافات إلى شبكة المعارض التابعة للمجموعة، بما يرفع إجمالي عدد الفروع إلى أكثر من 120 معرض. إذ تبلغ مساحة كل منها حوالي 1000 متر مربع بما يوفر تجربة تسوق سلسة وممتعة للعملاء.

فيما تأتي هذه الخطوة كدليل واضح على التزام المجموعة الراسخ نحو تعزيز وجودها في السوق المحلية عبر توفير تشكيلة واسعة من المنتجات التي تبرز الخبرة والمهارة للمجموعة، فضلاً عن الابتكارات والتقنيات الرائدة التي تقدمها المجموعة في مجال صناعة السجاد.

وفي هذا الصدد، صرح محمد محمود خميس، نائب رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن افتتاح الفروع الأربعة الجديدة خلال شهر يونيو، وهو ما نعده علامة بارزة على خطى تنفيذ استراتيجية النمو. إذ يعكس هذا التطور الكبير مدى التزامنا نحو الوصول لقاعدة أكبر من العملاء وكذلك تعزيز تواجدنا في جميع أنحاء مصر. وبينما نواصل توسيع آفاق العمل في المجموعة، يسعدنا أن نعلن عن افتتاح ستة معارض أخرى قريبًا، وذلك في إطار مجهوداتنا لنظل على مقربة من عملائنا بهدف خدمتهم بشكل أفضل و توفير حوالي 119 فرصة عمل. و فى إطار آخر، فقد استثمرت المجموعة حوالي 50 مليون دولار أمريكي لتركيب ماكينة نول سجاد جديدة بهدف زيادة طاقتنا الإنتاجية و بالتالى زيادة حجم الصادرات، و يسعدني القول اننا حالياً، نقوم باستخدام المواد الخام المُصنعة محلياً بنسبة 80% لصناعة منتجاتنا و هدفنا دعم التصنيع المحلي على قدر المستطاع"

يُذكر أن مجموعة النساجون الشرقيون تمتلك معرضاً يعمل بالطاقة الشمسية في الإسكندرية، وهو ما يبرهن على التزامها بالاستدامة، وكان قد تم تجهيز المعرض بألواح شمسية لتولد كهرباء كافية لتشغيل الفرع بأكمله، مما يقلل من انبعاثات الكربون ويوفر تكاليف الطاقة، كما صُمم المعرض على طراز عصري ليعرض أحدث المجموعات والصيحات الخاصة بالنساجون الشرقيون.

وبالإضافة إلى مجموعتها الواسعة من التصميمات والتي تصل إلى 4.5 مليون تصميم منذ أن تم إنشاؤها، تمتلك النساجون الشرقيون عددًا كبيرًا من المعارض تبلغ حوالي 180 معرضاً حول العالم، تغطي مساحتهم ما يزيد عن 100000 متر مربع، بحيث تعرض بهم مجموعاتها المتنوعة والرائعة. ونتيجة لذلك، يتم بيع 48 سجادة كل دقيقة، مما يجعل النساجون الشرقيون تحتل الصدارة في مبيعات السجاد بلا منازع، بالإضافة إلى تصدير منتجاتها إلى أكثر من 130 دولة في جميع أنحاء العالم، تلبيةً لمختلف الأذواق والتفضيلات.

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نبذة عن مجموعة النساجون الشرقيون:

تأسست مجموعة النساجون الشرقيون في عام 1979 من رجل الصناعة محمد فريد خميس. تم إدراج المجموعة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام 1997، وقد توسعت المجموعة بداية من النسج على نول واحد لتصبح أكبر منتجة للسجاد الميكانيكي في العالم. بناءً على تراث المنسوجات المصري الراسخ، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 5000 عام قبل الميلاد، تعد مجموعة النساجون الشرقيون اليوم الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد والموكيت المطبوع أو المطبع رقميًا.

يقع مقر المجموعة في القاهرة، ولديها مرافق تصنيع في الولايات المتحدة ومصر كما توزع منتجاتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. تعمل مجموعة النساجون الشرقيون بشغف وتكرس جهودها لنصاعة منتجات مبتكرة، مستوحاة من أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة، ومصممة لتكون في متناول الجميع ولتحمل القيمة والسعادة لعملائها.