القاهرة، استقبلت النساجون الشرقيون، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد المنسوج، السيدة ساندا أوجيامبو، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والرئيسة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، برفقة السيدة ولاء الحسيني, المديرة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر، في مقرها الرئيسي ومجمعها الصناعي بمدينة العاشر من رمضان. وأكدت الزيارة التزام الشركة بممارسات التصنيع المسؤول والنمو المستدام، وسلطت الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع جهود التنمية المستدامة.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر لإشراك الشركات المصرية الرائدة في أجندة الأعمال المسؤولة عالميًا وأفريقيًا، مع تقدير الدور الفاعل الذي تضطلع به شركة النساجون الشرقيون في هذا المسعى. وبفضل قيادة السيدة ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون للسجاد المشاركة في شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر وعضو تحالف قادة الأعمال الأفارقة ولجنته التوجيهية في مصر، تواصل شركة النساجون الشرقيون إسهامها في منصة يقودها الرؤساء التنفيذيون، تُعزز صوت قطاع الأعمال الأفريقي وتُسهم في تحقيق النمو المستدام، والعمل المناخي، والمساواة بين الجنسين، والتحول الاقتصادي في جميع أنحاء القارة. وتؤكد هذه الزيارة على أهمية إشراك الشركات الصناعية المصرية الرائدة كمحرك للتصنيع المسؤول، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، وتحقيق تحول مستدام قابل للتطبيق على نطاق واسع في سلاسل القيمة الأفريقية.

وفي تعليقها على الزيارة، قالت السيدة ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون للسجاد: "تمثل الاستدامة ركيزة أساسية في جميع عملياتنا واستراتيجيتنا طويلة الأجل. ونؤمن بأن التصنيع المسؤول لا يقتصر على حماية البيئة ودعم المجتمعات التي نعمل بها، بل يمثل أيضًا عنصرًا استراتيجيًا لتعزيز قدرتنا التنافسية، وتلبية تطلعات الأسواق العالمية المتغيرة، وتحقيق قيمة مستدامة لكافة الأطراف المعنية."

ومن جانبها، صرحت السيدة ساندا أوجيامبو، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، قائلة: "يُعد قطاع الأعمال شريكًا رئيسيًا في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا. ويجسد التزام النساجون الشرقيون بالتصنيع المسؤول نموذجًا لكيفية دمج مبادئ الاستدامة في مختلف العمليات الصناعية، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة للأعمال والمجتمعات والبيئة."

وخلال الزيارة، قامت السيدة أوجيامبو بجولة في أحدث مصانع النساجون الشرقيون، حيث اطلعت عن كثب على منظومة الشركة الصناعية المتكاملة ورحلتها في مجال الاستدامة، بما يشمل جهودها في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد استهلاك الموارد، والحد من المخلفات، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف عملياتها التشغيلية.

وإلى جانب الجولة الميدانية، تضمنت اللقاءات مناقشات تناولت تطورات بيئة الأعمال في مصر وأهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما سلطت الضوء على دور النساجون الشرقيون في ترسيخ مكانة مصر كمركز عالمي للتصنيع والتصدير، إلى جانب مساهمتها في دعم ريادة قطاع الأعمال في دفع أجندة التنمية المستدامة على مستوى أفريقيا.

وتؤكد هذه الزيارة التزام النساجون الشرقيون المستمر بالأطر الدولية للاستدامة، وحرصها على تحقيق أثر بيئي ومجتمعي مستدام من خلال تبني ممارسات أعمال مسؤولة، وتعزيز الابتكار، ودعم المشاركة المجتمعية، وبناء شراكات استراتيجية.

عن النساجون الشرقيون:

تأسست مجموعة النساجون الشرقيون عام 1979 على يد رجل الصناعة محمد فريد خميس، ونمت من نول واحد لتصبح الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد المنسوج. وعلى مدار أكثر من 45 عامًا، استلهمت المجموعة مسيرتها من تراث النسيج المصري العريق الممتد لأكثر من 5,000 عام، واضعة نشر الراحة والسعادة في صميم رسالتها.

توظف المجموعة أكثر من 19,000 موظف عبر 27 مصنعًا في مصر، وتنتج سنويًا أكثر من 150 مليون متر مربع من السجاد. وتبيع 48 سجادة كل دقيقة من خلال أكثر من 260 معرضًا في مصر، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 118 دولة حول العالم. ويضم أرشيفها أكثر من 4.5 مليون تصميم فريد يعكس تنوعًا وابتكارًا وحرفية عالية.

وباعتبارها شريكًا موثوقًا لكبرى المؤسسات العالمية في قطاع الضيافة، إضافة إلى العديد من المشروعات الحكومية والإدارية حول العالم، تواصل النساجون الشرقيون وضع معايير الريادة، ناسجة الجودة والابتكار والاستدامة في كل مساحة.

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