القاهرة، حصلت شركة النساجون الشرقيون، الرائدة عالميًا في صناعة السجاد والموكيت، على لقب "أكبر مصدر في قطاع المفروشات المنزلية" من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC) في ملتقاها السنوي الأول بالقاهرة وذلك بمرور 50 عام علي انشائها المقام تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID Trade).

استلم الجائزة نيابة عن الشركة السيد محمود أمين، عضو مجلس إدارة النساجون الشرقيون إنترناشيونال ووكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية. كما شهد الحدث حضور عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية، بما في ذلك وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، بالإضافة إلى مندوبي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وقيادات مجتمع الأعمال، ورموز القطاع الصناعي والتصديري.

وتواصل النساجون الشرقيون وضع معايير جديدة في الصناعة، مع التركيز على الاستدامة وكسب رضا العملاء. كما تُعد هذه الجائزة شهادة على جهودها المستمرة لتقديم منتجات متميزة وتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال السجاد المنسوج والموكيت.

كما أظهرت النساجون الشرقيون باستمرار تميزًا في الابتكار والحرفية والتوسع في الأسواق العالمية، حيث تصدر لحوالي 118 دولة حول العالم باعتبارها رائدة في صناعة السجاد والموكيت. وتشكل مبيعات النساجون الشرقيون 65% من صادرات قطاع المفروشات المنزلية في مصر، بما يعادل 6.5 مليار جنيه مصري من إجمالي إيرادات الشركة.

تتوافق إنجازات النساجون الشرقيون مع جهود الحكومة في تعزيز قطاع التجارة من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تعتبر محورًا رئيسيًا في استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

نبذة عن مجموعة النساجون الشرقيون:

تأسست مجموعة النساجون الشرقيون في عام 1979 من رجل الصناعة محمد فريد خميس. تم إدراج المجموعة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام 1997، وقد توسعت المجموعة بداية من النسج على نول واحد لتصبح أكبر مجموعة منتجة للسجاد الميكانيكي في العالم. بناءً على تراث المنسوجات المصري الراسخ، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 5000 عام قبل الميلاد، تعد مجموعة النساجون الشرقيون اليوم الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد والموكيت المطبوع أو المطبوع رقمياً.

يتواجد مقر المجموعة في القاهرة، ولديها مرافق تصنيع في الولايات المتحدة ومصر كما توزع منتجاتها في أكثر من 118 دولة حول العالم. تعمل مجموعة النساجون الشرقيون بشغف وتكرس جهودها لصناعة منتجات مبتكرة، مستوحاة من أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة، ومصممة لتكون في متناول الجميع ولتحمل القيمة والسعادة لعملائها.

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