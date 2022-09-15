أول مطور ينتقل للعمل بالكامل من العاصمة

المهندس أحمد الطباخ: بدء أعمال الحفر بمشروع "جولدن تاور2 " بعد الحصول على التراخيص اللازمة

المهندسة لورنا المغازي: مقر الشركة الجديد يقع بمشروع "جولدن تاور" في أكثر المناطق رقيا بالعاصمة الإدارية

أحمد إسماعيل: الفترة القادمة ستشهد زيادة الإقبال على الشراء بالعاصمة الإدارية

فى خطوة نجاح جديدة، احتفلت شركة الناصر للتطوير العقاري ،إحدى الشركات الرائدة في مجال التطويرالعقاري، بافتتاح مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول مطور عقاري ينتقل للعمل بالكامل من العاصمة الإدارية الجديدة، دعما لخطط وتحركات الدولة والسيد الرئيس السيسي لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت الشركة بدء أعمال الحفر بمشروعها الجديد “جولدن تاور 2” ثاني مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، تأكيدا على التزام ومصداقية الشركة مع عملائها، والتواجد بقوة بسوق العاصمة الإدارية.

قال المهندس أحمد الطباخ المدير العام، إن شركة الناصر على ثقة كاملة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ونعمل على دعم ومشاركة خطط الدولة للتوسع العمراني وتدشين مدن الجيل الرابع، ولذلك فالشركة كان لها السبق للانتقال لمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية والعمل بالكامل من العاصمة .

وأكد على بدء أعمال الحفر بالمشروع الجديد "جولدن تاور 2” ثاني مشروعاتنا بالعاصمة الإدارية، وذلك فى إطار استراتيجية الشركة للعمل على أرض الواقع والتنفيذ والالتزام مع العملاء على قمة أولوياتها، لافتا إلى أن المشروع في أكثر المناطق رقيا بمنطقة MU 23 (تجاري – إداري – طبي) تشطيب كامل، وفي أهم موقع استثماري، على محور الأمل ويطل على ثلاث محاور رئيسية وبالقرب من المدينة الرياضية، والجامعة الألمانية، والمشروع على مساحة 6 آلاف متر وباستثمارات تصل لمليار جنيه.

فيما قالت المهندسة لورنا المغازي رئيس قطاع العمليات، إن مقر الشركة الجديد يقع بمشروع "جولدن تاور1" أول مشروع متعدد الاستخدامات بمنطقة MU 23، وفى موقع أكثر تميزا، على محور الأمل ويطل على ثلاث محاور رئيسية وبالقرب من المدينة الرياضية، والجامعة الألمانية، والمشروع على مساحة 3 آلاف متر.

وأضافت أن المقر الجديد للشركة مجهز بالكامل وعلى أعلى مستوى لتيسير عمل كافة العاملين والموظفين بالشركة، واستقبال العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم ورغباتهم، لافتة إلى أن العاصمة الإدارية حلم تحول لحقيقة فى ظل الطفرة العمرانية والإنشائية التى تشهدها ونجحت فى جذب انتباه ولفت أنظار العالم.

وأشارت إلى أن شركة الناصر تعمل على زيادة وتنمية استثماراتها بالسوق المصري بدافع وطني فى المقام الأول، والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة التى تتمتع بها العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، عبر أحمد إسماعيل رئيس القطاع التجاري بالشركة، عن سعادته بهذا الحدث الفريد باعتبار أن شركة الناصر هى أول مطور عقاري يفتتح مقر جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعكس التطور الكبير والطفرة الانشائية والعمرانية التى شهدتها العاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن بدء أعمال الحفر بالمشروع الجديد بعد الحصول على التراخيص اللازمة خطوة مهمة ورسالة قوية لعملائنا بالسوق وخاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها السوق حاليا، لافتا إلى تنفيذ المشروع وفقا لأعلى المعايير والمواصفات المحلية والدولية، وهو مشروع صديق للبيئة ويتوافق مع معايير البناء الأخضر ويضم أنظمة تكييف مركزي بنظام تبريد مائي (صناعة فرنسية)، والجدران عازلة للحرارة لتقليل استهلاك الطاقة، وتم تصميم الوحدات حيث تتمتع بإطلالة بانورامية كاملة.

وأكد إسماعيل على أن الفترة القادمة ستشهد زيادة الإقبال من المطورين والمواطنين على الشراء بالعاصمة الإدارية، وخاصة مع قرب انتقال الحكومة للعمل بالكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشركة الناصر تمتلك سابقة أعمال قوية سواء داخل مصر أو خارجها، وخبرة تزيد عن الـ30 عاما بقطاع التشييد والبناء ونفذت خلالها أكثر من 100 مشروع بدول الخليج بحجم أعمال تزيد عن 50 مليار جنيه، ونفذت الشركة كبرى المشروعات بالمملكة العربية السعودية لدى شركات عالمية مثل كبري شركات الادوية شركة فايزر و كبرى الشركات الغذائية شركة مارص و المراعي و كبري شركات البترول شركة توتال.

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