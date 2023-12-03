دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت النابودة لخدمات الوساطة التأمينية باقة من الخدمات المالية التأمينية في إطار مساعيها الدؤوبة لمواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز أعمالها وتوفير أفضل الخدمات التأمينية المبتكرة لمتعامليها. تعكس المنتجات الجديدة تفاني الشركة في تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء، من خلال توفير أفضل الحلول التأمينية بهدف الارتقاء بمستوى حماية المركبة لمستويات غير مسبوقة.

يُشار إلى أن الباقات الجديدة جرى تطويرها بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمينات العامة، على أن تُدار من قبل "ويبوينت سيسمتز"، وتقدم مجموعة شاملة من المزايا للتنقل على الطرق المفتوحة مع توفير حماية للأصول القيّمة من مختلف الأوجه. وتتضمن الباقات الرئيسية:

تأمين الفجوة:

باقة صُممت خصيصاً للسيارات الجديدة والمستعملة والقديمة التي يبيعها الوكلاء، يساعد هذا الحل على حماية المركبة في حالة الخسارة الكلية عن طريق سد الفجوة بين المستحقات التأمينية والفاتورة الأصلية أو القيمة المؤمن عليها.

تأمين الإصلاحات الذكية:

يوفر هذا الخيار للعملاء إمكانية معالجة الخدوش الصغيرة دون تقديم مطالبة تأمينية، كما تغطي هذه الميزة أيضًا إصلاحات عجلات السبائك واستبدال الإطارات حتى حد المطالبات بناءً على الموقع المختار. يساهم ليس فقط في الحفاظ على سيارتك، ولكن أيضًا يعزز قيمتها لدى إعادة البيع.

تأمين ضد الخسارة الأساسية:

تغطية تكلفة استبدال مفاتيح سيارتك، بما في ذلك إعادة برمجة مانعات الحركة والإنذارات، حتى حد المطالبات المحدد.

الاعفاء من نسبة التحمل:

توفير التغطية عن طريق نسبة التحمل/ لمبلغ المستقطع الذي تفرضه شركة التأمين على السيارات الخاصة بك أثناء الحوادث التي تقع ضمن تغطية الوثيقة. تتوفر خيارات لتغطية أي مبلغ زائد إضافي ينطبق على السياسة.

الميزات الرئيسية لوثائق التأمين:

خيارات مرنة:

تقدم النابودة لخدمات الوساطة التأمينية خيارات تأمين مرنة، تسمح بتعديل الوثيقة لتناسب احتياجات المتعاملين وميزانيتهم.

أسعار تنافسية:

تواصل النابودة لخدمات الوساطة التأمينية تقديم أسعار تنافسية دون المساومة على مستوى جودة الخدمة.

تسهيل عمليات المطالبة:

تم تصميم عملية المطالبات لتكون بسيطة وفعالة، مما يضمن حصول العملاء على الدعم الذي يحتاجونه بدقة وفعالية.

إلى ذلك أعرب/ ديان في آي بي إي، الرئيس التنفيذي لشركة "ويبوينت سيستمز" عن اعتزازه بالشراكة مع النابودة لخدمات الوساطة التأمينية قائلاً: " نحن في "ويبوينت سيستمز" ملتزمون بحماية السيارات من خلال شراكاتنا مع العلامات التجارية الرائدة للسيارات في منطقة أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ويتجلى ذلك في تعاوننا الوثيق مع النابودة لخدمات الوساطة التأمينية والنابودة للسيارات بهدف توفير باقات نوعية لخدمات التأمين تضمن للعملاء راحة البال وحماية مركباتهم".

فيما قال كارل ماثيو، نائب رئيس قيم "أفينيتي موتور" المعني بتوفير حلول تأمينية لعلامات السيارات الفاخرة لدى النابودة لخدمات الوساطة التأمينية: " يسعدنا تقديم منتجات التأمين الجديدة، وهي تتويج لتفانينا في خدمة عملائنا وتوفير أفضل مستويات الحماية التأمينية. وأود التنويه إلى أننا نقدم لمتعاملينا سواء مستخدمي النقل اليومي أو عشاق الرحلات خلال عطلات نهاية الأسبوع، تغطية تأمينية متميزة حيث إننا نُدرك تماماً بأن احتياجات كل واحد منهم التأمينية مختلفة".

توفر وثائق التأمين من النابودة لخدمات الوساطة التأمينية تغطية شاملة، وذلك لحماية الممتلكات والأصول.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.anib.ae، أو الاتصال على: 04 3121 332

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حول النابودة لخدمات الوساطة التأمينية:

بدءا من رحلتنا في عام 2007، التزمت النابودة لخدمات الوساطة التأمينية بتقديم حلول تأمين شخصية وشاملة في دبي، الإمارات العربية المتحدة. سواء كنت فردا تسعى الأمثل التأمين على السيارات أو الشركة الرائدة في البحث عن حزمة التأمين الطبي الجماعي، خبرتنا هي في خدمتكم. هدفنا هو توجيهك خلال عملية صنع القرار، وتزويدك بمعلومات دقيقة لتمكين اختيارك المستنير. بصفتنا وسطاء تأمين بارعين، فإننا نعطي الأولوية لصياغة لقاء تأمين سلس وممتع ومجدد. قيمنا الأساسية تدور حول المعاملات شفافة وصادقة، والدعوة لعملائنا إلى أقصى حد من قدراتنا. تشتهر كوسيط تأمين يمكن الاعتماد عليه ومعتمد للغاية في دبي، ونحن نضع معايير صارمة ، وضمان الدعم الذي لا يتزعزع خلال مطالبات التأمين. كن مطمئنا؛ نحن نقف بجانبك في كل خطوة على الطريق.