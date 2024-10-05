الدوحة: أبرمت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق) اتفاقية شراكة استراتيجية مع مركز إرثنا – مركز لمستقبل مستدام- لتنظيم عددٍ من الفعاليات على هامش أسبوع قطر للاستدامة 2024 للعام الثاني على التوالي، تمثّل هذه الشراكة تجسيدًا لالتزام الميرة بالتعاون مع شركائها في نشر الوعي بالمسؤولية البيئية ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.

تتواصل جهود الميرة من أجل توسيع نطاق مسؤوليتها المؤسسية والمجتمعية تجاه البيئة، والقيام بدورها كمؤسسة وطنية تؤمن بضرورة المساهمة في حماية الموارد الطبيعية، والتوعية بأهمية الاستدامة، وحث أفراد المجتمع على تبني ممارسات صديقة للبيئة حفاظًا على كوكب الأرض.

في أسبوع قطر للاستدامة لهذا العام، أتاحت الميرة لعملائها فرصًا مرائعة لكسب 5 أضعاف نقاط مكافآت ميرة عند تدوير القوارير البلاستيكية أو العلب المعدنية الفارغة لديهم في آلات إعادة التدوير المنتشرة بفروع الميرة، في محاولة لنشر ثقافة إعادة التدوير بين المستهلكين، وأيضًا الحصول على 5 أضعاف نقاط مكافآت ميرة عند شرائهم الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام كحافز لهم على المشاركة في الحد من استخدام المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

وفي السياق ذاته، حثّت الميرة المستهلكين على حماية البيئة من الآثار الضارة للمخلفات الإلكترونية وذلك بإعادة تدويرها من خلال المحطة التابعة لها في فرع القطيفية والمخصصة لإعادة تدوير الإلكترونيات كأحد الطرق الآمنة للتخلص منها والحدّ من تأثيرها على البيئة.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الميرة مسابقات يومية على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن محتوى جذابًا وهدايا قيّمة لتحفيز الجمهور على مشاركة رؤاهم وخبراتهم وتجاربهم بمجال الاستدامة.

وبالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية، رحّبت الميرة بأفراد المجتمع الذين أرادوا المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين من خلال حملة التبرع بالدم والتي أقيمت يوم الأحد 29 سبتمبر في فرع عين خالد / أم السنيم، ويوم السبت 5 أكتوبر في فرع الثمامة.

وبهذه المناسبة، قالت الميرة: "تشكّل الاستدامة ركيزة أساسية في جميع عملياتنا وبرنامجنا للمسؤولية المجتمعية. ومن هذا المنطلق، حرصنا على استمرارية ما حققته شراكتنا الاستراتيجية مع مركز إرثنا العام الماضي من نجاحات، ومواصلة تحقيق أهدافنا المشتركة خلال أسبوع قطر للاستدامة 2024 لاتخاذ خطوات جديدة من شأنها تشجيع أفراد مجتمعنا على تبني ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة. وتعتبر عملية نشر آلات إعادة التدوير بفروعنا ومبادرة إعادة تدوير الكرتون والورق، ومحطات جمع النفايات الإلكترونية، ليست سوى أمثلة قليلة ضمن قائمة ممتدة من المبادرات التي تبرهن على جهودنا المستمرة في مجال الاستدامة ترسم ملامح دورنا في بناء مستقبل أكثر اخضرارا بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030."

ومن جانبها، قالت السيّدة شيرين عبيدات، رئيس قسم الشراكات والتواصل بمركز "إرثنا": "نتشاطر مع الميرة رؤية مشتركة لبناء مجتمع مستدام ونشر الممارسات المستدامة بين أفراده. فمن خلال التعاون الوثيق، يمكننا توسيع نطاق مبادراتنا البيئية، وإلهام أطياف المجتمع كافة للانخراط في جهود حماية البيئة ومواردها الطبيعية الفريدة، وتعزيز شعور أكبر بالمسؤولية البيئية بين الأفراد والشركات والمؤسسات – على حد سواء."

في إطار مماثل، نظّمت الميرة، يوم السبت 21 سبتمبر الماضي، حملة لتنظيف شاطئ سميسمة، بمشاركة واسعة من موظفي الميرة والعملاء والمتطوعين مختلف شرائح المجتمع، وذلك بهدف حماية البيئة البحرية والحفاظ على جمال واستدامة سواحل قطر للأجيال القادمة، وللتأكيد على الدور الهام للعمل الجماعي في حماية هذا الكوكب.

يبقى الإشارة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس تطلعات الميرة للعمل في نسق ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تولي التنمية البيئية والاستدامة اهتمامًا بالغًا. يمتد برنامج الميرة للاستدامة ليشمل باقة واسعة من المبادرات المتزايدة بصفة مستمرة، مثل إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وتنظيم حملات تنظيف الشواطئ، ونشر آلات إعادة التدوير بفروعها، وغيرها الكثير، لتحقيق أثر بيئي إيجابي ودائم يصب في مصلحة الفرد والمجتمع والأجيال القادمة.

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