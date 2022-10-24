الدوحة، قطر: أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق) عن افتتاح ثلاثة أفرع لسلسلة متاجر «مار»، العلامة التجارية التابعة لها، في محطتي مترو العزيزية والدوحة الجديدة ومحطة مترو الوكرة، وذلك تماشيًا مع خطتها التوسعية والتزامها بتهيئة تجربة تسوّق سهلة ومريحة لعملائها من سكان دولة قطر وزوارها، خاصة مع بقاء أيام على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

بهذه الخطوة، يرتفع عدد متاجر «مار» إلى 6 فروع، حيث يوجد حاليًا 3 فروع أخرى في محطات مترو أم غويلينة ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ومشيرب.

تهدف متاجر «مار» إلى تسهيل حصول مستخدمي المترو على مستلزماتهم الضرورية من السلع والمنتجات اليومية أثناء مرورهم بمحطات المترو، فضلاً عن جماهير وعشاق كرة القدم المرتقب وصولهم للدولة خلال الأيام القادمة، خاصة أنها تقدّم مجموعة واسعة من المنتجات والسلع والأطعمة الجاهزة مثل السندويشات والوجبات الخفيفة وغيرها – كل هذا مع مراعاة الجودة العالية والأسعار التنافسية. لذلك، جاء افتتاح هذين الفرعين الجديدين كخطوة إضافية ضمن هذه الجهود.

احتفالاً ببطولة كأس العالم، ستوفر جميع فروع المترو للمقيمين والمشجعين والزوار مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الرسمية المرخصة من قبل الفيفا مثل الأوشحة، والقبعات، وكورات القدم وغيرها الكثير ، بالاضافة إلى توفير تميمة كأس العالم "لعيب" حصرياً في فروع الميرة سوبرماركت .

وفي بيان لها حول افتتاح الفرعين الجديدين، صرحت الميرة:

"تواصل سلسلة متاجر «مار» توسعاتها في مناطق جديدة، بما يجسّد شعارنا "الأكثر تميّزًا وقربًا" ورؤيتنا الهادفة إلى تهيئة تجربة تسوّق أكثر سلاسة لعملائنا الكرام أينما كانوا عن طريق التواجد في كل مناطق الدولة وعلى مقربة من الجميع. كشركة وطنية تدير أكبر شبكة من فروع البيع بالتجزئة تتجاوز 60 فرعًا، تتطلع الميرة إلى توسيع قاعدة عملائها وتقديم خدمات تواكب التطور وتلبي احتياجات المستهلكين، لاسيما وأن الجميع في قطر يترقب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، أكبر حدث رياضي في العالم".

والجدير بالذكر أن متاجر «مار» تمثّل جزءًا من خطة الميرة التوسعية التي تتمحور حول افتتاح فروع جديدة في المناطق التي تشهد نهضة عمرانية بالدولة وتقديم قيمة مضافة للعملاء عبر تحسين تجربة التسوّق بما يتلاءم مع أحدث معايير التسوّق العالمية وبوتيرة تواكب احتياجاتهم المتغيرة بشكل مستمر.

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