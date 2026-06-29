رؤية طموحة جعلت من الموج مسقط أحد أهم المشاريع الاقتصادية في السلطنة بإجمالي إيرادات بلغ 1 مليار ريال عماني واستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 880 مليون ريال عماني

مسقط : كشف الموج مسقط، أول مجمّع سياحي متكامل في سلطنة عُمان، عن قيمة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة على مدار العشرين عاماً الماضية، والذي بلغ 878 مليون ريال عماني، وذلك بحسب نتائج دراسة شاملة ومستقلة تناولت ما حققه من أثر خلال تلك الفترة. ويأتي هذا الإنجاز الاستثنائي تتويجاً لجهود متواصلة على مدار عقدين نجح خلالها في بناء إرث حيّ قائم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتعزيز الاستثمار بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

أشارت الدراسة التي أجرتها الشركة للاستشارات الإدارية والاقتصادية The Firm، وهي شركة استشارية عمانية رائدة، إلى أن الموج مسقط يُعّد نموذجاً يُحتذى به لمشاريع الوجهات السياحية المتكاملة، كما أنه يبرز دور المشاريع العقارية الضخمة في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص وإيجاد قيمة للسلطنة على المدى البعيد.

نجح الموج مسقط في تحقيق إيرادات تجاوزت قيمتها 1 مليار ريال عماني، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 880 مليون ريال عماني حتى اليوم، بالإضافة إلى ما يقارب 385,000 ريال عماني كقيمة للمعاملات اليومية بالمشروع، ما يرسّخ مكانته كأحد أبرز المشاريع الاقتصادية بقطاعات السياحة والعقارات ونمط الحياة العصري. كما سلّطت الدراسة الضوء على إسهامات الموج مسقط في تعزيز القيمة المحلية، إذ بلغت نسبة إنفاقه محلياً حوالي 43%، إلى جانب تقديم الدعم لـ 167 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

يستقطب الموج مسقط الذي أصبح اليوم أحد أشهر الوجهات السياحية العالمية، مشترين من أكثر من 90 جنسية مختلفة يشكلون مجتمعاً متنوعاً أسهم في ترسيخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة للاستثمار ونمط الحياة الراقي. وبفضل تطبيقه لنموذج اقتصادي متنوع يشمل أصولاً في قطاعات متنوعة مثل العقارات السكنية والضيافة والتسوق والمرسى والترفيه، حقق نتائج مالية قوية على المدى البعيد، حيث بلغ عائد المساهمين ما يصل إلى 337%.

وتعليقاً على هذا الإنجاز الاستثنائي، قال الفاضل أحمد المسن، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للموج مسقط: "تأسس الموج مسقط كوجهة متكاملة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب الاستثمارات ورفد الاقتصاد الوطني وبناء منظومة اقتصادية ناجحة تنمو يوماً بعد يوم. ومع بدء فصل جديد من مسيرتنا الاستثنائية، نسعى إلى البناء على هذا الزخم من خلال طرح فرص استثمارية جديدة ووضع معايير جديدة للتميز في القطاع وترسيخ مكانة السلطنة عالمياً كوجهة رائدة للسياحة ونمط الحياة المتكامل."

ومن جانبه، أضاف صاحب السمو الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، الشريك المؤسس للشركة للاستشارات الإدارية والاقتصادية The Firm: "إن أهم ما يميّز الموج مسقط، بحسب دراستنا، هو العزيمة والمثابرة، وكذلك اتساع نطاق الأثر؛ ففي الوقت الذي يحقق فيه المشروع نتائج اقتصادية مباشرة، يسهم أيضاً في دعم سلاسل القيمة الأوسع نطاقاً، وهي واحدة من أهم أولويات برامج التنمية الوطنية على المدى البعيد، وذلك من خلال تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الطلب على السياحة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهي نتائج لم يحققها سوى عدد محدود من المشاريع التي وصلت إلى هذا المستوى من التكامل والأثر الملموس، مما يجعل الموج مسقط واحداً من أبرز المشاريع السياحة المتكاملة الناجحة في المنطقة."

دور الموج مسقط في تعزيز التنوع الاقتصادي بالسلطنة

تشكّل السياحة الركيزة الأساسية لأنشطة الموج مسقط، وهو ما ينعكس في عدد الفعاليات التي ينظمها على مدار العام، إلى جانب ما لديه من أصول للضيافة، وما يقدمه من تجارب معيشية متكاملة تستقطب ما يصل إلى 4 مليون زائر سنوياً.

وتبرز الضيافة كواحدة من أهم القطاعات التي يعمل بها الموج مسقط، إذ أنه يعتبر مجمعًا سياحيًا متكاملًا يتألف من 5 فنادق عالمية و1,196 غرفة بإجمالي إسهامات في الناتج المحلي الإجمالي للسياحة بالسلطنة يصل إلى 274 مليون ريال عماني.

ويسهم مرسى الموج، الحائز على جوائز عالمية مرموقة، في ترسيخ مكانة الموج مسقط كوجهة تستقطب الزوار على مدار العام، بالإضافة إلى دعم السياحة البحرية وريادة الأعمال وتنمية الأعمال المحلية، فهو يضم 400 مرفأ و31 مؤسسة صغيرة ومتوسطة متخصصة في تنظيم الرحلات السياحية، إلى جانب العديد من المحلات والمطاعم والمقاهي على الواجهة البحرية. ولذلك، يتراوح نصيبه من الإيرادات السياحية ما بين 2,5 مليون ريال عماني إلى 3,8 مليون ريال عماني سنوياً.

أما ملعب الموج للجولف، الذي تم تصنيفه ضمن أفضل 100 ملعب جولف في العالم تسع مرات خلال العشرين عاماً الماضية، فقد استضاف 11 مسابقة دولية، ما يعكس أهميته في ترسيخ مكانة الموج مسقط كوجهة رياضية استثنائية في المنطقة.

وباستضافته لما يصل إلى 142 فعالية حتى الآن، من بينها بطولات رياضية دولية وفعاليات اجتماعية عالمية، يحقق الموج للجولف إيرادات تصل إلى 245 مليون ريال عماني.

وبفضل ما لديه من مقومات وأصول، أصبح الموج مسقط أحد أهم الوجهات الرائدة للسياحة والترفيه ونمط الحياة العصري في السلطنة، كما أسهم في الترويج للسلطنة على الساحة الدولية.

التزام راسخ بدعم المواهب والكفاءات الوطنية

بالإضافة إلى إنجازاته الاستثنائية على الصعيد الاقتصادي، يؤدي الموج مسقط دوراً محورياً في دعم بناء القدرات ونقل المعرفة في قطاعات هامة، مثل العقارات والتخطيط الحضري والضيافة وإدارة المراسي، وإدارة الوجهات، وهي خبرة يضعها في خدمة مشاريع أخرى بالسلطنة، إلى جانب دعم نمو منظومتي العقارات والسياحة.

نجح الموج مسقط في إيجاد 2,200 وظيفة مباشرة و5,738 وظيفة غير مباشرة حتى الآن، واستثمر ما يصل إلى 1 مليون ريال عماني في التعلم والتدريب. وبحصوله على 88% على مؤشر ماكنزي للكفاءة التنظيمية، يؤكد الموج مسقط على مكانته الاستثنائية ضمن المؤسسات عالية الأداء، ما يعكس ثقافة تنظيمية قوية تركز على الأداء وتطوير القدرات بشكل مستمر.

تعزيز القيمة الاجتماعية والبيئية

يُعّد الموج مسقط نموذجاً يُحتذى به للحياة المجتمعية المتكاملة في سلطنة عمان، إذ أنه يقدم مزيجاً فريداً من الخيارات السكنية والترفيهية والمساحات العامة في مجتمع ساحلي مترابط يسوده التناغم والانسجام. وفي إطار التزامه بتقديم نمط حياة راقي مع مراعاة الاستدامة على المدى البعيد، يحرص الموج مسقط على تعزيز الترابط والتآلف بين أفراد المجتمع من خلال تدشين برامج ثقافية ومبادرات للمشاركة المجتمعية وبناء مساحات عامة متاحة للجميع للاحتفاء بالتراث العماني والتنوع العالمي.

ويتجسّد التزام الموج مسقط بتحقيق أثر اجتماعي ملموس في استثماره ما يزيد عن 6,3 مليون ريال عماني في مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تستهدف دعم التعليم والصحة والثقافة والرياضة والحفاظ على البيئة.

كما تشكّل الاستدامة الركيزة الأساسية لعملياته ومبادراته، مثل الشعاب المرجانية الاصطناعية وأنظمة التبريد واسعة النطاق، وأنظمة ترشيد المياه وتحسين التنوع الحيوي والحد من استهلاك الموارد. وبفضل هذه الجهود، انخفضت الانبعاثات الكربونية بنسبة 37%، كما تضاعفت الحياة البحرية 11 مرة، فيما أسهمت الموائل البيئية الخصبة مثل الموج للجولف، في دعم ما يصل 140 نوع من الطيور، وهو الأمر الذي رسخ مكانته كوجهة بيئية رائدة.

نظرة إلى المستقبل

في الوقت الذي يستعد فيه الموج مسقط لبدء فصل جديد من مسيرته، يلتزم بتقديم نموذجٍ فريدٍ للمشاريع المتكاملة القائمة على التميز التشغيلي والخبرات العميقة والقدرة على بناء مجتمع راقي ومتعدد الاستخدامات.

واليوم، يقف الموج مسقط على أعتاب مرحلة جديدة يأمل أن يحقق خلالها المزيد من هذه الإنجازات الاستثنائية، وصياغة مستقبل المشاريع السياحية المتكاملة في السلطنة وفي المنطقة ككل، من خلال وضع معايير جديدة للوجهات الرائدة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.

-انتهى-

#بياناتشركات

عن الموج مسقط

حياة ملهمة

يُعد الموج مسقط وجهة لا مثيل لها، فقد أعاد تعريف معنى الحياة الحضرية في المنطقة وأعطاها بُعداً راقياً من خلال مجموعة مميزة من العقارات السكنية المطلة على المحيط، والفنادق التي تمزج بين الفخامة وأصالة الضيافة العمانية، بالإضافة إلى مجمعات الأعمال الأنيقة، والمساحات الخضراء ذات التصميم الرفيع الحائز على جوائز عديدة.

لقد أعطى الموج مسقط شعوراً بالألفة والانتماء لما يزيد عن 9000 ساكن من 94 جنسية يشكلون مجتمعاً متنوعاً نابضاً بالحياة في قلب عاصمة عُمان. كما تمنح منطقة المطاعم والمحلات التجارية المفعمة بالنشاط الفرصة للسكان والزوار على حد سواء لتجربة تشكيلة واسعة من الأطباق المتنوعة في أجواء حيوية وإطلالة خلابة على المرسى.

إن للموج مسقط طابعاً حصرياً خاصاً يشجع سكانه من العائلات والأفراد على أن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه، وأن يعملوا بشكل أفضل ويستمتعوا بأجواء مفعمة بالمغامرة والتشويق، حيث يستطيع السكان والزوار الإقامة أو الاستمتاع بأشهى الأطباق أو الاسترخاء في سبعة فنادق فاخرة، بما فيها فُندقَي كيمبنسكي وسانت ريجيس، أو تجربة الابحار في أكبر مرسى في عُمان، أو إطلاق روح المرح عند زيارة ملعب الجولف ذو 18 حفرة والذي يحتل مكاناً مرموقاً كأحد أفضل 100 ملعب جولف في العالم.

في الموج مسقط، كل لحظة تعيشها وكل فرصة تكتشفها ستمنحك حياة ملهمة.