الرياض، المملكة العربية السعودية: منحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، جائزة بيئة العمل الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2024، وذلك تقديرًا لجهودها المتميزة في توفير بيئة عمل شاملة وموائمة لموظفيها من ذوي الإعاقة.

وسلم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الرئيس التنفيذي لوحدة الموارد البشرية بشركة “موبايلي” المهندس محمد بن خليل الشمري جائزة بيئة العمل الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة للعام2024 للمنشآت الكبيرة والعملاقة، وذلك خلال حفل جائزة العمل المقام ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل بالعاصمة الرياض.

تعليقًا على ذلك، قال المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران الرئيس التنفيذي لموبايلي: " إن حصول "موبايلي" على هذه الجائزة يؤكد التزامها بتوفير بيئة عمل مرنة وداعمة لأداء الأشخاص ذوي الإعاقة مهامهم بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال تحسين المرافق، وتطوير تقنيات الوصول، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى تطوير مهاراتهم المهنية وتحقيق أقصى استفادة من قدراتهم في بيئة العمل."

وأضاف: "إن تبني وزرارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهذه الجائزة يعزز دعمها للمنشآت في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص متساوية للجميع، في مجتمع حيوي تكاملي يؤمن بدور كل فرد في خدمة وطنه، وتحفيز المنشآت على إيجاد بيئة عمل متنوعة وداعمة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا".

وتؤمن موبايلي بأهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على توفير فرص التعليم والعمل وتهيئة بيئة شاملة تساهم في استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع، حيث توفر لهم برامج تدريبية وتوظيفية تزودهم بالمهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل.

يشار إلى أن جائزة العمل هي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتكريم جهود القطاع الخاص من المنشآت المتميزة في مختلف مسارات الجائزة، وتحفيز المنشآت الأخرى على تطبيق النماذج الفريدة والمعايير لخلق سوق عمل جاذب ومتميز بامتثاله.

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