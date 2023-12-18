المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD:

- العاصمة الإدارية الجديدة تفتح آفاقاً جديدة ومتنوعة للاستثمار في كافة المجالات ما بين سكنية إدارية وتجارية وترفيهية وتعليمية وطبية وصناعية

- نحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات إلى العاصمة الجديدة

- ليست مجرد مشروع سكني، وإنما مشروع وطني يحقق رؤية إستراتيجية للتنمية والاستدامة

شارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور كل من فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية والمهندس علاء فكري نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، ، ناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية والحوافز المستجدة التي طرحت مؤخراً لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى جهود شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وخطة الشركة للتسويق بالخارج، ودور مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في ذلك.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس خالد عباس عرضاً مفصلاً عن آخر المستجدات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجهود الشركة في تنفيذ المشروع الذي كان حلماً وتحقق. كما ناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الجديدة والحوافز المقدمة لجذب الاستثمارات.

وفي هذا السياق صرح المهندس خالد عباس: "أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حريصة على التعاون مع مجتمع الأعمال المصري، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية إلى العاصمة الجديدة، مؤكداً أن الشركة تلتزم بتحقيق الأهداف المطلوبة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030 لتسهيل جميع الإجراءات والعمل على تشجيع المستثمرين المصريين والأجانب".

وأَضاف المهندس عباس: "أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يفتح آفاقاً جديدة ومتنوعة للاستثمار في كافة المجالات التي تتنوع ما بين السكنية والإدارية والتجارية والترفيهية والتعليمية والطبية والصناعية، مشيراً أن العاصمة هي إحدى مدن الجيل الرابع ذاتية التمويل وأنها ليست مجرد مشروع سكني، وإنما مشروع وطني يحقق رؤية إستراتيجية للتنمية والاستدامة".

ونوّه المهندس عباس أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD قد افتتحت مركزاً لخدمة العملاء متطور يربط بين المستثمرين والمطورين والعملاء، بهدف تحسين جودة الخدمات وتسهيل التواصل بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، وأن يكون حلقة الوصل بين المطورين والعملاء وبين مقدمي الخدمة من مختلف القطاعات بطريقة مباشرة.

وأشار المهندس عباس إلى دور العاصمة الإدارية في دعم التعليم والرياضة في مصر من خلال إنشاء شركة WMC بالتعاون مع مدرسة Wycombe Abbey ، إلى جانب إطلاق مبادرة ١٠٠ حلم لتوفير المنح الدراسية لطلبة الصعيد في الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية ورعاية المنتخبات الوطنية لكرة القدم لدعم المنتخب القومي والمنتخب الأوليمبي في مشوارهم الكروي. وأشاد رئيس العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالدور الكبير التي تقوم به لجنة التطوير العقاري والمقاولات من خلال جمعية رجال الأعمال المصريين في دعم المشروعات القومية التي تساهم في دفع وتطوير عجلة الاقتصاد القومي المصري.

جدير بالذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعد من أهم المؤسسات الاقتصادية في مصر، حيث تلعب دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2023.

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