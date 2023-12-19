القاهرة: شارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في مؤتمر الإعلان عن تجهيزات إقامة ماراثون زايد الخيري الذي سيقام بالعاصمة الإدارية يوم 30 ديسمبر 2023. وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، الفريق ركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد ،السيد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي ، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.

وبدأ المهندس خالد عباس كلمته بتهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية لمصر 2023، كما وجه الشكر لكل من وزير الشباب والرياضة وسفيرة دولة الإمارات ولجميع القائمين على ماراثون زايد لإقامة مثل هذا الحدث الرياضي الخيري في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

قال المهندس خالد عباس" أن إسهام حدث ماراثون زايد في تحقيق الأهداف الوطنية يأتي متماشياً مع رؤية مصر 2030 بتوجيهات فخامة الرئيس السيسي وأكد أن العاصمة الإدارية التي هي "حلم تحقق" جاهزة بشكل كامل لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير".

جدير بالذكر أن مسار ماراثون زايد الخيري يتضمن المرور على أهم المعالم بالعاصمة الإدارية الجديدة مثل الحي الحكومي وساحة الشعب ومجلس النواب والمسجد الكبير ثالث أكبر مسجد في العالم من حيث عدد المصلين، من أجل أن نظهر للعالم مدى جاهزية العاصمة الإدارية.

تجدر الإشارة ايضاً الي أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تحرص دائماً على المشاركة وإقامة الفعاليات المجتمعية، والتي تضمنت دعمها لمؤسسة "أولادنا" و"100 حلم للمستقبل ...التعليم بالعاصمة الادارية"، بالإضافة إلى دورها كراعي رئيسي للمنتخب الوطني والأولمبي.

#بياناتشركات

-انتهى-