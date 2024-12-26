القاهرة: استقبل المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، وفداً من مملكة البحرين، وعلى رأسهم النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد، والدكتورة فاطمة الكوهجي عضو مجلس الشورى ونائب رئيس الوفد، وعدداً من أعضاء الوفد المرافق، وذلك ضمن برنامج زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة بغرض التعرف على المشروع.

هذا وقد بدء اللقاء بترحيب المهندس خالد عباس بالوفد البحريني، مع عرض فيلم وثائقي عن أبرز التطورات التي وصلت إليها العاصمة الإدارية الجديدة على أرض الواقع، والتي شملت التعرف على أسلوب تنفيذ وتشغيل وإدارة العاصمة الإدارية باستخدام التكنولوجيات المختلفة ومراكز التحكم والسيطرة ومراكز البيانات بالإضافة الي التعرف على مشروعات البينة التحتية بما تشمله من كهرباء وطاقة متجددة ومياه وأسس البناء الأخضر والهوية البصرية.

وأكد المهندس خالد عباس، أن هناك ما يصل إلى 50 ألف موظف يعملون من العاصمة حاليًا، كما تعمل بها 6 جامعات دولية و12 مدرسة دولية، ما يعني أن العاصمة أصبحت واقع بنبض الحياة، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية للعاصمة في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى بدء أعمال مجلسي النواب والشورى ومقرات البنوك

من جانبه عبر النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني عن سعادته بهذا الإنجاز العظيم وحفاوة الاستقبال قائلا: " لم أشاهد أي مشروع في كل الوطن العربي يضاهي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر كما أن هذا المشروع العملاق سينقل مصر نقلة حضارية وتاريخية على كافة المستويات، مؤكداً على أن ما تحقق على أرض الواقع في هذا المشروع إعجاز مصري غير مسبوق، وأن مملكة البحرين حريصة على الاستفادة من خبرات مشروع العاصمة الإدارية وانه من جانبه سيحث الشركات البحرينية للتواجد في المشروع والاستثمار فيه ... تلي اللقاء الذي تم زيارة مدينة الفنون والثقافة ومجلس النواب.

نبذة عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD:

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD هي شركة مساهمة مصرية،

تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في إبريل من عام 2016 وتعمل في مجال التطوير العمراني حيث تهدف الي القيام بتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر. وهي شركة خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع قدره 44,6 مليار جنيه مصري. وقد حققت الشركة في عام 2022 إجمالي أرباح قبل الضرائب 19,8 مليار جنيه وارتفعت قيمة أصولها إلى 255 مليار جنيه.

تم البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016 وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230 ألف فدان وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب،

من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية ما يصل إلى 8,5 مليون نسمة عند الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية بالكامل وأن تساهم العاصمة الإدارية في التخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة ومواجهة النمو السكاني السريع. كما يعد مشروع العاصمة الإدارية قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث يفتح أبوابا واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي تتيحها المدينة.

في عام 2023 تم نقل مقرات رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية. كما تعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتكاملة للخدمات الخاصة بالسفارات والقنصليات بالإضافة الي مباني بعض السفارات كنماذج جاهزة للانتقال والسكن بمنطقة الحي الدبلوماسي الذي يعد أحد أكبر المشروعات التي تستثمر فيها الشركة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية. كما تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة حي المال والأعمال وهو من أهم المناطق الاقتصادية بالعاصمة الإدارية حيث يضم مقر البنك المركزي والبورصة المصرية فضلا عن المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية. هذا بالإضافة الي الأحياء السكنية التي وتضم عدد ضخم من الوحدات السكنية المتميزة والمتنوعة من حيث المساحات وتتميز بتكامل كبير في الخدمات والمرافق العامة.

حرصت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة متميزة في كل ما تتضمنه وروعي في تخطيطها أن تكون أول مدينة خضراء ومستدامة وذكية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م² وهو أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة. تضم العاصمة الإدارية النهر الأخضر الذي يعد أطول محور أخضر في العالم بعد انتهاء كافة مراحله ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1000 فدان بطول 35 كيلومتر ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية. كما تشمل العاصمة الإدارية مدينة الفنون والثقافة والتي تعتبر واحد من أهم الصروح المتكاملة وتحفة فنية ثقافية والتي تقدمها مصر للإنسانية، فضلا عن مدينة المعرفة التي تعد مجمعا للتكنولوجيا والابتكار في مصر وكذلك المدينة الرياضية التي تمثل طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية نظرا لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات تؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية الدولية.

العاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تعتمد على أحدت الأنظمة الذكية، حيث قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD بتوقيع عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة. وتستهدف ACUD إدارة البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة وخدماتها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، كأول مدينة ذكية في الشرق الأوسط.

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