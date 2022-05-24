مسقط، عُمان- وقعت شركة مها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع ، إلى جانب شركات تسويق الوقود الأخرى وشركة الموج مسقط ، مذكرة تفاهم مع بريد عمان وشركة أسياد إكسبريس ، عضو مجموعة أسياد.

تعزز مذكرة التفاهم رغبة بريد عمان وأسياد إكسبريس في استكشاف وتوسيع إمكانية وصول العملاء إلى مجموعة واسعة من الخدمات البريدية واللوجستية ، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين تجربة عملائهم وراحتهم. أبرز الخدمات التي سيتم تقديمها شبكة خزائن الطرود الإلكترونية لبريد عمان وآسياد إكسبريس في جميع أنحاء سلطنة عمان. ستكون هذه أول شبكة خزانات إلكترونية من نوعها ، والتي توفر للعميل المرونة القصوى على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاستلام الطرود والمستندات الخاصة بهم.

وبهذه المناسبة ، علق ناصر الشرجي ، الرئيس التنفيذي لبريد عُمان وأسياد إكسبريس ، قائلاً: "نتطلع دائمًا إلى تزويد عملائنا بمزيد من المرونة وإمكانية الوصول إلى جميع خدماتنا البريدية واللوجستية ، باستخدام أحدث التقنيات لجعل تجربة المستخدم سلسة قدر الإمكان مما سيتيح لعملائنا إمكانية الوصول لاستلام الطرود والوثائق الخاصة بهم وتسليمها في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء سلطنة عمان على مدار الساعة و طوال أيام الأسبوع. يدعم مفهوم الخزانات الإلكترونية أيضًا الاستدامة البيئية ، والتي تعد مجال تركيز رئيسي لنا ولشركائنا الجدد.

أوضح المهنس حمد بن سالم المغدري ، الرئيس التنفيذي لشركة المها ، أن "المها تسعى جاهدة لتقديم خدمات حديثة لعملائها في السلطنة الذين يدركون الحلول المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا الرقمية مثل الخزائن الإلكترونية التي من شأنها تحسين تجربتهم. "

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