مسقط ، شهد "منتدى مستقبل جاهزية المالية وتحول الضرائب في عُمان" حضوراً مميزاً لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية، حيث شارك رئيسها التنفيذي للشؤون المالية، الفاضل هيريانا ناراياناسوامي، كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية خلال الفعالية التي أقيمت في 24 يونيو 2026 بفندق ماندارين أورينتال، مسقط.

جمع هذا المنتدى نخبة من الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية، ورؤساء أقسام الضرائب، والمسؤولين التنفيذيين لقطاع المالية، وقادة التكنولوجيا، وصناع القرار في مجال التحول الرقمي؛ لمناقشة مستقبل قطاعات المالية والضرائب والامتثال والتحول المؤسسي في سلطنة عُمان.

شارك الفاضل رئيس الشؤون المالية في جلسة حوارية بعنوان "الاستعداد لمستقبل الضرائب والفوترة الإلكترونية في عُمان: الجاهزية، التحديات، والفرص". واستعرضت الجلسة تطور المشهد الضريبي والفوترة الإلكترونية في السلطنة، والدروس المستفادة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وجاهزية التكنولوجيا وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، بالإضافة إلى جاهزية البيانات لتلبية متطلبات الامتثال المستقبلية، وأهمية تعزيز التعاون المشترك بين فرق المالية، والضرائب، والمشتريات، وتكنولوجيا المعلومات.

كما ناقشت الجلسة كيفية إدارة المؤسسات لمخاطر الامتثال مع تحسين الكفاءة التشغيلية، ودور المبادرات الضريبية الرقمية في تعزيز الأداء العام للأعمال. وجاء النقاش متماشياً مع الحاجة المتزايدة للشركات في عُمان لتحديث الوظائف المالية، وتعزيز الأنظمة الداخلية، والاستعداد لبيئة تنظيمية أكثر شفافية واعتماداً على التكنولوجيا.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، قال الفاضل رئيس الشؤون المالية : "مع توجه السلطنة نحو بيئة ضريبية أكثر رقمية، يتعين على المؤسسات ألا تكتفي بتحديث الأنظمة فحسب، بل يجب أن تركز على تحقيق الجاهزية الشاملة على مستوى الكوادر البشرية، والعمليات، والبيانات. وستكون الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة في هذه المسيرة، بما يسهم في تعزيز امتثال الشركات، وترسيخ الشفافية، ورفع كفاءة الوظائف المالية".

وأضاف أنه يجب على الشركات بناء فرق مالية مرنة، والاستثمار في البنية الأساسية التكنولوجية المناسبة، وتعزيز التنسيق بين فرق المالية، والضرائب، والمشتريات، وتكنولوجيا المعلومات للاستعداد للامتثال الرقمي على المدى الطويل.

وعكست مشاركة الفاضل رئيس الشؤون المالية التركيز المستمر لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية على الانضباط المالي، والحوكمة، والجاهزية الرقمية، والتميز التشغيلي في بيئة أعمال سريعة التطور. وقد وفر المنتدى منصة قيِّمة لكبار القادة لتبادل الرؤى حول التحول المالي، والابتكار الضريبي، والأتمتة، وإدارة المخاطر، والتميز التشغيلي. كما سلط الضوء على الدور المتنامي لكبار قادة القطاع الخاص في دعم أهداف رؤية عُمان 2040، وتعزيز مرونة الأعمال، وتمكين النمو المستدام.

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