[أبوظبي] – في خطوة هامة نحو تقدم مستقبل الطيران المستدام، وقعت المنطقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني الإماراتي و فولار للتنقل الجوي مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير نظام بيئي شامل للطيران الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي هذه الشراكة الرائدة بعد الإعلان السابق في سبتمبر من هذا العام لتأسيس منصة تكنولوجيا الطيران الأخضر في الإمارات والذي تم خلال ندوة "إيكاو" الأولى للتنقل الجوي المتقدم التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال، وتشمل هذه الشراكة تصنيع الطائرات، البحث والتطوير، التدريب الفني، وحلول التمويل الأخضر المبتكرة. تهدف المبادرة إلى أن تكون نقطة مرجعية إقليمية لشركات تكنولوجيا الطيران الأخضر، مما يعزز مكانة الإمارات كداعم رئيسي للطيران المستدام والمبتكر على المستوى العالمي.

سيركز التعاون على تطوير الطائرات والبنية التحتية من الجيل التالي المصممة لتقليل التأثير البيئي، مع تلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل الجوي الصديقة للبيئة. تهدف هذه المبادرة إلى خلق تكاملات تدفع الابتكار التكنولوجي وتعزز النمو الاقتصادي في المنطقة من خلال الاستفادة من خبرة فولار للتنقل الجوي في حلول التنقل الجوي المتقدم والشبكة الصناعية القوية التي تم تعزيزها عبر الشراكة بين الصين والإمارات.

تتضمن المجالات الرئيسية التي ستركز عليها الشراكة:

إنشاء برنامج شامل لدعم الشركات الناشئة في مجال الطيران الأخضر وتسريع نموها بالتعاون مع جامعة أبوظبي و المزيد.

تسهيل إنشاء مقر لمنظمة الطيران الأخضر الدولية ( IAGA ) في أبوظبي.

علق السيد زو يونغ قانغ، من المنطقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني الإماراتي قائلاً: "من المتوقع أن تجذب هذه الشراكة الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الطيران الأخضر وتفتح المجال لفرص اقتصادية جديدة، مما يعكس رؤية الإمارات الاستراتيجية للاستدامة والابتكار والقيادة في مجال الطاقة النظيفة."

وقال هنري هوي، رئيس مجلس إدارة شركة فولار للتنقل الجوي القابضة : "لطالما كانت مهمتنا في فولار للتنقل الجوي دفع التغيير الإيجابي في قطاع الطيران. هذه الشراكة ليست مجرد تعاون، بل هي التزام مشترك بخلق مستقبل مستدام وتحويل كيفية تفكير العالم في التنقل الجوي."

وأضاف سيف الدرمكي، المؤسس المشارك لشركة فولار لصناعة التنقل الجوي : "إن تطوير نظام بيئي شامل للطيران الأخضر في الإمارات لن يعزز أهدافنا البيئية فحسب، بل سيوفر أيضًا فرصًا اقتصادية ويضع المنطقة في مقدمة العالم في مجال التنقل الجوي المستدام."

وأشار أنور حسين، الشريك الإداري لشركة فولار لصناعة التنقل الجوي إلى أن: "الابتكار يزدهر من خلال التعاون، وهذه الشراكة هي تجسيد لالتزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لخلق صناعة طيران أكثر استدامة. معًا، سنقود الطريق نحو مستقبل أكثر كفاءة وصديقًا للبيئة في مجال السفر الجوي."

حول المنطقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني الإماراتي

تقع المنطقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني الإماراتي في منطقة كيزاد الحرة وتبلغ مساحتها 2.2 كيلومتر مربع. تهدف هذه المنطقة إلى تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين البلدين. تدعم المنطقة أهداف الإمارات الصناعية بموجب رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ومبادرة الحزام والطريق، واستراتيجية أبوظبي الصناعية. كما تم اعتمادها كأول منطقة تعاون صناعي للصين تحت مبادرة الحزام والطريق، وتعد منصة لجذب الشركات الصينية الرائدة لإقامة مشاريع في أبوظبي.

حول فولار التنقل الجوي

فولار التنقل الجوي هي شركة رائدة في مجال حلول التنقل الجوي المتقدم، وتلتزم بتطوير تكنولوجيات الطيران المستدامة التي تدفع مستقبل السفر الجوي وتقلل من التأثير البيئي. تمتلك الشركة حقوق تجارية حصرية في أسواق عالمية محددة لطائرات RX الكهربائية وتلتزم بتعزيز تكنولوجيا الطيران المستدامة التي تساهم في مستقبل أخضر للطيران.