صحار: وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية تأجير أرص مع شركة ﻧﺠﻤﺔ ﺷﻤﺲ ﺻﺤﺎﺭ (ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺓ) لإنشاء مصنع متخصص لإعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية وذلك في المنطقة الحرة بصحار.

ويهدف المشروع، من خلال الامتثال بالمعايير البيئية، إلى تعزيز معايير قطاع إعادة التدوير من خلال تطبيق أفضل الممارسات المستدامة، وهو ما سيعزز بدوره من مساهمات ميناء صحار والمنطقة الحرة في دعم مشاريع الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان.

وبإجمالي استثمار يبلغ ٣ مليون دولار أمريكي وعلى مساحة ٧٠٠٠ متر مربع، سيعمل مصنع إعادة التدوير المجهز بأفضل التقنيات الحديثة على استعادة المواد القابلة للاستخدام من البطاريات التي تم استخدامها محليا وبإنتاجية تصل إلى ١٠٠٠ طن شهريًا. كما سيعمل على تصدير سبائك الرصاص وأكسيد الرصاص وأكسيد الرصاص الأحمر إلى أسواق رئيسية تشمل الهند والصين وكوريا، وعددٍ من الدول الأوروبية. ومن المزمع تداول هذه المنتجات في بورصة لندن للمعادن، الأمر الذي سيعزز من قدرات الشركة في تلبية الطلب العالمي عليها.

وصرّح الفاضل إسراييل خان، الرئيس التنفيذي لشركة ستارسن صحار: " نتطلع لهذه الشراكة مع المنطقة الحرة بصحار والفرص الواعدة التي تتيحها للمستثمرين. ومن خلال الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تقدمها المنطقة الحرة، فإن المشروع يَعِد بفتح آفاق جديدة لنمو وتطوير تقنيات إعادة تدوير البطاريات."

من جانبه، أكد عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار، "أن إنشاء مصنع إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية، وهو الثالث في المنطقة الحرة، يعد خطوة مهمة أخرى باتجاه تحقيق طموحات البلاد للاقتصاد الدائري ويؤكد التزام الشركة الراسخ لدعم جهود السلطنة الحثيثة لتحقيق الحياد الكربوني. مشيرًا أن الشركة تسعى لإرساء بعدٍ جديد للممارسات الصناعية المستدامة من خلال تبادل الخبرات وضمان توحيد التوجهات مع الشركاء في قطاعات تحول الطاقة وإزالة الكربون وقطاعات الاقتصاد الدائري داخل منطقة ميناء صحار والمنطقة الحرة لتعزيز الانتقال إلى مستقبل مستدام."

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نبذة عن ميناء صحار والمنطقة الحرة

باعتباره أحد أسرع الموانئ نموًا وتطوراً في العالم، يواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة الاستفادة من موقعه الاستراتيجي وتعزيز خدماته، وقد أصبح مركزاً لوجستياً رئيسياً داخل المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، حيث يضم الحاويات ومحطات البضائع السائبة والسوائل. هذا ويقوم الميناء على مزيج قوي من خبرة ومعرفة ميناء روتردام ومجموعة اسياد، وعليه تم تخصيصه كواحد من المشاريع الضخمة في السلطنة، ويتضمن الخدمات اللوجستية والبتروكيماويات ومجموعات المعادن، فضلاً عن تقديمه أول محطة زراعية مخصصة في المنطقة. واليوم، وبعد 20 عامًا من التشغيل، أصبح بمثابة البوابة الرئيسية للاستيراد والتصدير في سلطنة عُمان، حيث يساهم بشكل مباشر بنسبة 2,1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويوفر ما يقارب 26 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ومن خلال التركيز على التنمية المستدامة والتكنولوجيا المتطورة، تقود الشركة تطوير وتحديث البنية اللوجستية الأساسية في عُمان ودعم أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية عمان 2040.



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