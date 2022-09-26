أبوظبي: منح المعهد الوطني للتخصّصات الصحية شهادة الاعتماد المؤسسي إلى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، بعد استيفائه لمتطلبات الاعتماد بما يتماشى مع أحدث المعايير والممارسات الدولية. ويمكّن هذا الاعتماد الأطباء المتدربين من تلقي البورد الإماراتي الذي يؤهلهم للحصول على لقب استشاري من المستوى الأول.

وأشاد الدكتور محمد الحوقاني، أمين عام المعهد الوطني للتخصّصات الصحية، بالمستوى الصحي الرائد والخدمات عالمية المستوى التي يُقدّمها مستشفى كليفلاند كلينك أبو ظبي، لافتاً إلى أن المعهد الوطني للتخصّصات الصحية حريص على الالتزام بمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي التي تمّ إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في التعليم الطبي..

من جانبها قالت الدكتورة سوسن عبد الرازق، الرئيس التنفيذي المؤقت للمكتب الأكاديمي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "يتوّج هذا الاعتماد إنجازاً رئيسياً بالنسبة لنا في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ونحن نفخر بشراكتنا مع المعهد الوطني للتخصّصات الصحية حيث يؤكد ذلك على التزامنا بدعم تطوير استمرارية التعليم الطبي ما بعد التخرج في الدولة. ولاشك أن تقديم تدريب عالمي المستوى هو عنصر رئيسي لضمان استمرارنا بتوفير رعاية متميزة للأجيال القادمة".

وتسلم الاعتماد من الدكتور محمد الحوقاني كل من الدكتور خورخيه غوزمان، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والدكتورة سوسن عبد الرازق، وذلك خلال فعالية احتفالية خاصة أقيمت لهذه المناسبة في المستشفى.

ويعتبر المعهد الوطني للتخصّصات الصحية الجهة المسؤولة عن وضع المعايير لبرامج التدريب الصحي المتخصصة في دولة الإمارات. وينظم فحوصات مهنية متخصصة ويصدر شهادات الاعتماد للتخصصات الطبية الأعلى، بما يشمل البورد والزمالة للمتدربين.

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نبذة عن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي هو جزء من مبادلة للرعاية الصحية، وهو مستشفى متعدد التخصّصات، يقع في جزيرة الماريه، في أبوظبي بدولة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعتبر المستشفى امتداداً فريداً ومثالياً لنموذج الرعاية الصحية المُعتمد في كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تمّ تصميمه خصيصاً لتلبية مجموعة من احتياجات الرعاية الحرجة لدى سكّان إمارة أبوظبي.

ويضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي خمسة مراكز امتياز متخصّصة هي: مراكز القلب والأوعية الدموية وأمراض الصدر، والأعصاب، وأمراض الجهاز الهضمي، والعيون، والجهاز التنفسي والرعاية الحرجة. ويضم أيضاً معاهد أخرى في التخصّصات الجراحية الدقيقة، والتخصصات الطبية الدقيقة، وطب الطوارئ، والتخدير، وعلم الأمراض وطب المختبر، والتصوير الشعاعي، والجودة وسلامة المرضى، والرعاية الطبية والتمريض. ويقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بشكل كٌلي أكثر من 40 تخصصاً طبياً وجراحياً.

تجمع المنشآت في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أفضل وأحدث وسائل الراحة وخدمات بمعايير عالمية المستوى. ويستوعب مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي 394 سريراً (قابل للزيادة إلى 490 سريراً)، مع خمسة طوابق مُخصّصة للعيادات، وثلاثة طوابق للتشخيص والعلاج، وثلاثة عشر طابقاً من وحدات الرعاية الحادة والحرجة المُخصّصة للمرضى الداخليين. ويُدير مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أطباء مُجازون من بورد أمريكا الشمالية/ البورد الأوروبي (أو ما يعادلهما). ويوفر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي للمرضى في المنطقة أفضل الخدمات الصحية ونموذج الرعاية الفريد الذي يتميّز به كليفلاند كلينك، من أجل الحدّ من الحاجة لإرسال المرضى إلى الخارج لتلقّي العلاج.

بدأ مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي - العين تقديم بعض الخدمات الصحية المختارة، وذلك منذ شهر ديسمبر 2017. يقع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي – العين ضمن الحرم الطبي لمستشفى توام، في مدينة العين.

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