جدة, في خطوة مهمة تعكس الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، نظم المعهد الوطني لأبحاث الصحة (SNIH) بالتعاون مع مجموعة فقيه للرعاية الصحية (FCG) ورشة عمل حول تعزيز الأبحاث السريرية وتدشين وحدة التجارب السريرية في مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة برئاسة كلاً من سعادة الأستاذ الدكتور فارس العنزي، الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، وسعادة الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، مؤكدان على أهمية هذه الخطوة في تمكين القطاع الخاص من أن يكون شريكاً رئيساً في منظومة البحث الوطني.

تهدف الورشة إلى مراجعة واقع الأبحاث السريرية في المملكة، ومواءمة إستراتيجية مجموعة فقيه مع الرؤية الوطنية للأبحاث السريرية، إلى جانب الاحتفال الرسمي بإطلاق أول وحدة أبحاث سريرية (CTU) في القطاع الصحي الخاص بالمملكة، تمثل نموذجاً وطنياً يحتذى به لتطوير البحث والابتكار في الرعاية الصحية.

ورغم التحديات القائمة، والتي من أبرزها الحاجة إلى تطوير إطار وطني فعال ومستدام للأبحاث السريرية في القطاع الخاص، فقد نجحت مجموعة فقيه، بقيادة الأستاذ الدكتور مازن حسنين، نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث والابتكار، في بناء شراكة استراتيجية مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة، تهدف إلى مراجعة السياسات الجديدة الداعمة لتفعيل التجارب السريرية في القطاع الخاص، وتعزيز الجاهزية البحثية وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية مجموعة فقيه لتوسيع نطاق وحدات الأبحاث السريرية في جميع مستشفياتها، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة للأبحاث والابتكار، وتأسيس قاعدة وطنية للمشاريع الممولة، والكراسي البحثية، والشراكات الأكاديمية.

