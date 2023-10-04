القاهرة: أعلنت شركة المطورون العرب القابضة- إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة- عن الإنجازات المحققة بمشروع نيووم المستقبل سواء على مستوى حجم أعمال التنفيذ، والتي تسابق الجدول الزمني الموضوع لتنمية المشروع أو على مستوى تحقيق مبيعات غير مسبوقة في وقت قياسي ليتصدر مبيعات المشروعات العقارية بالمستقبل سيتي خلال أول 9 شهور من عام 2023.

يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة شركة المطورون العرب القابضة في تنمية محفظة مشروعات الشركة القائمة، ودراسة فرص استثمارية جديدة لتعظيم العائد للمساهمين، وتعزيز ريادة "المطورون العرب القابضة" للقطاع العقاري، وفي ضوء جهود إدارة الشركة لمساندة جهود الدولة في تنفيذ المخطط القومي للتنمية العمرانية.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد من الصحفيين المتخصصين في القطاع العقاري، اليوم الأربعاء، موقع مشروع نيووم المستقبل، للاطلاع على التصميم العام للمشروع، والتقدم في أعمال التنفيذ على أرض الواقع، وذلك بحضور السيد/ جمال فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة، والدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

بدأت الزيارة بعرض قيادات شركة المطورون العرب القابضة، محفظة مشروعات الشركة التي تضم 15 مشروعًا داخل وخارج مصر منها 13 مشروع في مصر على مساحة 771.6 فدان، ويعد مشروع نيووم المستقبل هو المشروع الخامس للشركة بمنطقة شرق القاهرة، والأكبر من حيث المساحة بإجمالي 151 فدانًا بالمستقبل سيتي، والتي تعتبر من أهم وجهات التطوير العمراني في مصر، نظرًا لموقعها الجغرافي على حدود القاهرة الجديدة وبالقرب من العاصمة الإدارية.

كما عرضوا المخطط العام لمشروع نيووم المستقبل، والذي وضعته شركة WATG London، وهي إحدى كبرى الشركات العالمية في التصميم الهندسي، وسبق لها تصميم كبرى المشروعات الإقليمية والعالمية، ويوفر تصميم "نيووم المستقبل" للسكان الاستمتاع بحياة عصرية من خلال تصميمات مميزة للمساحات الخضراء مع تصميم كل وحدة سكنية بشكل استثنائي لتكون فريدة من نوعها، فيما وضعت شركة Green Tyger Design تصميم ملعب الجولف العالمي بالمشروع.

ويضم "نيووم المستقبل" 4633 وحدة ما بين 382 فيلا بمساحات تتراوح بين 106 و384 متر مربع، تتميز كل فيلا بحديقة خاصة وحمام سباحة خارجي وإطلالة على الحديقة، و3092 شقة سكنية بمساحات تتراوح بين 57 و148 متر مربع ، وجميع الشقق تطل على مساحات خضراء خلابة، بالإضافة الى وحدات Mixed use (اداري – تجاري – سكنى) بعدد 1159 وحدةكما يضم المشروع العديد من الخدمات الأساسية والترفيهية للسكان من مدارس دولية، ونادي اجتماعي، ومركز تجاري (يضم محلات تجارية ومطاعم لكبرى العلامات التجارية وسينما)، ومنطقة لألعاب الأطفال، وحمامات سباحة.

قال السيد/ جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة سعت لاستغلال التوجه العمراني نحو منطقة شرق القاهرة عبر تنمية محفظة مشروعات الشركة بهذه المنطقة، خاصة وأنها تمتلك 5 مشروعات بمواقع متميزة بالقاهرة الجديدة والمستقبل سيتي، ونجحت في ضخ استثمارات ضخمة بمشروعاتها مما أثمر عن طفرة في حجم المبيعات خلال أول تسعة أشهر من عام 2023 لتتصدر قائمة الشركات العقارية من حيث نسبة نمو المبيعات.

أكد "فتح الله"، ثقة الشركة بمستقبل صناعة التطوير العقاري في مصر، مما يشجع الإدارة على دراسة فرص استثمارية جديدة سواء في السكن الدائم أو الموسمي، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا، كما تعمل الشركة في الفترة الحالية على مساندة جهود الدولة لتشجيع التصدير العقاري، لتعزيز نمو مبيعات "المطورون العرب القابضة" والمساهمة في زيادة حصيلة النقد الأجنبي في البلاد.

من جانبه قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة أنفقت ما يقرب من 100 مليون على الأعمال الإنشائية لمشروع نيووم المستقبل، مما أدى إلى ارتفاع نسب تنفيذ المشروع إلى 68% بالمرحلة الأولى والتي تضم 81 فيلا ،لتصل نسبة الإنجاز ل 18% من إجمالى المشروع ، وتعتزم الشركة إنفاق 40 مليون خلال الربع الأخير من العام الجاري، كما تعتزم زيادة حجم الإنفاق الى 460 مليون خلال العام المقبل على أن يتم تسليم وحدات المرحلة الأولى خلال العام المقبل.

أضاف "خليفة"، أن مشروع نيووم المستقبل شهد إقبالًا متزايدًا من العملاء سواء الراغبين في الإقامة لتميز المشروع بموقع فريد بالقرب من الطرق والمحاور والخدمات الرئيسية وقرب مدة تسليم الوحدات علاوة على التصميم الفريد للوحدات أو من العملاء الراغبين في الاستثمار العقاري بسبب قرب المشروع من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتصدر الطلب العقاري، كما أن شركة المطورون العرب القابضة تقدم خطط سداد تناسب كل الاحتياجات، ونتيجة لذلك نجحت الشركة في بيع 497 وحدة في وقت قياسي بإجمالي مبيعات 1,814,585,020 خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 ليصل عدد أجمالي الوحدات المباعة فالمشروع 980 وحدة بإجمالي مبيعات 2,654,453,000 مليار جنية ، ليتصدر قائمة مبيعات مشروعات المستقبل سيتي.

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نبذة عن المطورون العرب القابضة

تمتلك شركة المطورون العرب القابضة محفظة متكاملة وسريعة النمو من الوجهات العقارية المتكاملة، حيث تمكنت الشركة من أن تصبح واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة خلال زمن قياسي. ساهمت الشركة أيضًا في إعادة تشكيل الخارطة العقارية في السوق المصري بطرق وأساليب مبتكرة على مدار 16 عامًا من الإبداع والعمل الدؤوب، من خلال تطوير مجموعة من المشروعات العقارية الفاخرة التي تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين، والتي تضم باقة من المزايا المبتكرة التي تعزز نمط الحياة الحديثة والرفاهية وتصل بها لمستويات لا تضاهى. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية المتميزة التي تحتفي بنمط الحياة المبتكرة وتتضمن سلسلة من أرقى الخدمات من خلال خيارات عقارية لا مثيل لها في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. تتضمن محفظة مشروعات الشركة قصور وفيلات فاخرة ومراكز تسوق راقية وملاعب جولف عالمية وفنادق وشقق فندقيه لحياة عصرية لا تقارن. ومن أهم مشروعات الشركة في السوق المصري. المصري نيووم مستقبل، نيووم أسيوط، نيووم ـأكتوبر، نيووم بيراميدز