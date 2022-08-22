عمّان: أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، وشركة أورنج الأردن، المشغل الرائد لخدمات الاتصالات المتكاملة، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة أورنج العالمية، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية لإنشاء مسار دولي جديد يربط دولة العراق بأوروبا عبر الأراضي المصرية والأردنية.

يتماشى المسار الجديد (CAB) CAIRO-AMMAN-BAGHDAD System مع استراتيجية الشركتين نحو التوسع في تقديم أحدث خدمات الاتصالات عالية الجودة للمشغلين في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً السوق العراقي اعتماداً على البنية التحية الدولية المتميزة للشركتين عبر الكابلات البحرية المتعددة، حيث سيتم دمج شبكات الشركتين لتوفير خدمات اتصالات عالية الجودة، وذات زمن انتقال منخفض من خلال مسارات متنوعة وعالية المرونة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات في السوق العراقي.

ومن المنتظر أن يدخل نظام CAB الخدمة خلال الربع الثالث من عام 2022، وبمجرد إطلاقه سيكون أكثر مسار متطور وسريع يربط العراق بأوروبا اعتماداً على البنية التحتية للمصرية للاتصالات وأورنج الأردن.

وقد علّق المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قائلاً:"سعداء بالتعاون مع شركة أورنج الأردن لبناء النظام الجديد، والذي سيثري تجربة المستخدمين في العراق من خلال تقديم الخدمات عبر مسار جديد عالي المرونة"، مُضيفاً "نفخر بالتعاون مع مجموعة أورنج، شريكنا الاستراتيجي، لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المنطقة".

من جانبه، علّق السيد تيري ماريني، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن، قائلاً:"يمثل المسار الجديد CAB إضافة ثرية لخدمة السوق العراقي. ستتمكن الشركة من خلال تلك الشراكة الاستراتيجية مع المصرية للاتصالات من تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات داخل العراق من خلال مسارات جديدة عالية الموثوقية تربط العراق بأوروبا بكل سلاسة"، مضيفاً "تفخر أورنج الأردن بأن تكون جزءاً من كابل CAB الذي سيسهم في تعزيز خدمات الاتصالات بين أوروبا والعراق، ما يؤكد على مكانتها كمقدم خدمات رقمي رائد".

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عن الشركة المصرية للاتصالات

الشركة المصرية هي أول مشغل اتصالات متكامل في جمهورية مصر العربية، حيث تقدم لعملائها جميع خدمات الاتصالات الصوتية الأرضية وخدمات الإنترنت فائق السرعة و خدمات التليفون المحمول ، ذلك بالإضافة إلى ما تمتلكه من تاريخ عريق في خدمة الشعب المصري يمتد لما يزيد عن 160 عامًا، استطاعت خلاله أن تحتفظ بريادتها لسوق الاتصالات المصري، ليس فقط من خلال ما تقدمه من أحدث التقنيات العالمية لعملائها من الأفراد والمؤسسات، بل من خلال ما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وشبكة واسعة من الكابلات البحرية تمر بها معظم حركة الإنترنت

بين أرجاء العالم المختلفة. وكذلك تمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة قدرها 45% من شركة فودافون مصر.

يتم تداول أسهم المصرية للاتصالات في البورصة المصرية تحت اسم (ETEL.CA) وكذلك شهادات إيداع دولية في بورصة لندن تحت اسم (TEEG.LN).

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قطاع علاقات المستثمرين

بريد إلكتروني : investor.relations@te.eg

عن أورنج الأردن

تعتبر أورنج الأردن مزود رائد لباقة من خدمات اتصالات، كالاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت والبيانات، لتلبية احتياجات قاعدة زبائنها المتنامية التي تصل إلى 3.2 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة. تضمّ عائلة أورنج في المملكة أكثر من 1600 موظف، بالإضافة إلى شركاء يكرسون جهودهم لقيادة الشركة إلى أعلى مستويات التميز. في عام 2007، أصبحت شركات الاتصال الثابت والخلوي والإنترنت شركة واحدة تحت العلامة التجارية أورنج. تقدم الشركة أفضل الشبكات، والحلول الرقمية المتبكرة بخدمة زبائن متميزة من قبل فرق أورنج الخبيرة، لتصبح بذلك المزود الرقمي الرائد والمسؤول في الأردن.

بفضل استثماراتها الهائلة في البنى التحتية والخدمات، تواصل الشركة المضي قدماً في توفير التقنيات الأحدث في مختلف أنحاء المملكة، لتكون المزود الرقمي الرائد والمسؤول في الأردن. تعتبر أورنج الأردن إحدى الشركات التابعة لمجموعة أورنج التي تقدم مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات ليس للأفراد فحسب، بل أيضاً للشركات من خلال علامتها التجارية (Orange Business Services - OBS) لخدمات الأعمال، التي تزود من خلالها مجموعة شاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات العالمية.

تعتز أورنج الأردن بقيمها السبعة الرئيسية وهي: الشفافية، المرونة، التركيز على النتائج، التركيز على الزبائن، التعاون، الاهتمام والتميز. من خلال استراتيجيتها المسؤولية الاجتماعية، تواصل أورنج الأردن إحداث تأثير مستدام على حياة الأردنيين ومجتمعاتهم من خلال التركيز على ثلاث ركائز رئيسية: التعليم الرقمي، الشمول الرقمي والريادة.

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