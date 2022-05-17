القاهرة - أعلنت كلاً من الشركة المصرية لخدمات التتبع وشركة زووم كار مصر، أول منصة للتنقل الشخصي والسيارات ذاتية القيادة بالسوق الهندية، عن عقد تعاون جديد يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لعملاء زووم كار مع توفير أعلى معدلات الأمن والسلامة لأصحاب ومستأجري السيارات. تهدف الشراكة إلى تزويد أسطول سيارات زووم كار بعدد من أجهزة التتبع، لتصبح بذلك الشركة الوحيدة التى تقدم هذا النوع من الخدمات في مصر وهو ما يضيف إلى تميزها في مجال النقل الجماعي الذكي.

وفي هذا السياق، أشاد اللواء بحرى/ سمير محمد فتحى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية لخدمات التتبع، بالتعاون الجديد مع زووم كار مصر، قائلاً: " تأتي الشراكة مع زووم كار مصر إنطلاقاً من اهتمام الشركة البالغ بتوفير الحلول التقنية الخاصة بإدارة أساطيل السيارات في مصر والتي منها خدمات التتبع الآلي للمركبات. وتساعد هذه الطفرة التكنولوجية في الحد من السرقات وكذلك تحسين كفاءة المنظومة الإدارية لقطاع النقل في مصر."

كما عبر هاني عُلما، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لشركة زووم كار مصر، عن سعادته بإبرام التعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: "نفتخر في زووم كار مصر بعقد مثل هذا النوع من الشراكات والتي من شأنها أن تؤكد على ريادتنا فيما نقدمه من خدمات وكذلك حرصنا الدائم على مصلحة وحماية مستأجري السيارات. ونسعى من خلال هذة الشراكة إلى تزويد أسطول سيارات زووم كار مصر بأجهزة تتبع حديثة لضمان سهولة تحديد مواقع السيارات لتقديم المساعدة عند الحاجة."

ومن الجدير بالذكر، أن شركة زووم كار مصر تعتزم عقد المزيد من الشراكات خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار خطتها التوسعية من خلال مضاعفة استثماراتها في مصر لتصل إلى 50 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث القادمة، بالإضافة إلى زيادة عدد مستخدميها بحيث يرتفع من 3،500 حالياً إلى 100،000 بنهاية 2022. كما تسعى الشركة لتوسيع نطاق خدماتها لتصل إلى الإسكندرية بحلول شهر مايو ومنها إلى كلٍ من محافظات جنوب سيناء، البحر الاحمر، الدقهلية والغربية بنهاية العام.

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حول زووم كار:

تفردت زووم كار بإطلاق أول منصة للتنقل الشخصي في الهند عام 2013. واليوم، تتصدر ريادة السوق بفضل امتلاكها منظومة شاملة للتنقل الشخصي عبر منصتها، والتي تضم أكثر من 7000 سيارة في 5 دول. هذا وتعد زووم كار من أكبر مقدمي خدمات مشاركة السيارات بالأسواق الناشئة. بدأت الشركة أعمالها في مصر، تحديداً في محافظة القاهرة، في منتصف أكتوبر 2021 حتى وصل عدد عملائها الحاليين إلى 3،500 مستخدم. وبدعم من حوالي 300 موظف، تضم منصة زووم كار مصر حالياً 500 سيارة، حيث تسمح المنصة بإستئجار السيارات على مدار 24 ساعة. هذا بالإضافة إلى إجراءات عديدة تضمن أعلى درجات الأمان والراحة توفرها المنصة لعملائها مع منحهم الحماية الكاملة ضد حوادث السرقة.