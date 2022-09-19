شراكة ما بين المصرف وشركة لوب للتنقل (Loop Mobility) لدعم جهود دولة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة

الدوحة، قطر : وقع مصرف قطر الإسلامي (المصرف) وشركة لوب للتنقل (Loop Mobility) القطرية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنقل المستدام، وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل تنقل صديقة للبيئة بدلاً من سياراتهم الشخصية.

وتتماشى الاتفاقية، التي تدخل حيز التنفيذ في بداية شهر نوفمبر، مع مبادئ الاستدامة الخاصة بالمصرف للتنقل الحضري، كما تشجع الجمهور على تقليل انبعاثات الكربون للتخفيف من آثار تغير المناخ. وبموجب الاتفاقية، سيتم وضع السكوترات الكهربائية التي تحمل شعار المصرف في نقاط استراتيجية مناسبة للركاب بما في ذلك الدوحة ولوسيل والوعب والعزيزية والسودان وحول محطات المترو.

وبهذه المناسبة، قال السيد دينوس كونستانتينيدس، المدير العام للمجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف:" يسعدنا أن نبرم هذه الشراكة مع لوب للتنقل (Loop Mobility) لحث الجمهور على استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة. فمع اعتدال الطقس، أصبحت السكوترات الكهربائية حلاً فعالاً وصديقاً للبيئة ويتوفر بأسعار معقولة. لقد كنا دائما في طليعة الداعمين لجهود الاستدامة في قطر، ونأمل أن يعمل هذا على زيادة الاعتماد على السكوترات الكهربائية للمساعدة في تقليل الانبعاثات وحماية البيئة. وتدعم هذه الشراكة التزامنا تجاه الاستدامة بالإضافة إلى جهودنا في تعزيز القطاع للشركات الناشئة في قطر".

ومن جانبه قال السيد ابراهيم محمد الحسن المهندي، صاحب شركة لوب للتنقل (Loop Mobility):" نشكر المصرف على هذه الشراكة ونفتخر بها، حيث أنها تعتبر جزءاً من رسالتنا المتمثلة في توفير المزيد من الحرية وخيارات التنقل المستدامة والصديقة للبيئية للمجتمع. ومع استمرار توسع عملياتنا في جميع أنحاء المنطقة، قمنا بإطلاق السكوترات الكهربائية في توجه إلى التنقل الحضري المستدام، ولرفع وعي المجتمعات. لطالما كان لدينا التزام راسخ بأن نكون جزءاً من حل مشكلة تغير المناخ بينما نقود السوق نحو التنقل الدقيق المستدام. ونأمل من خلال هذه الشراكة الجديدة في الوصول إلى شريحة أكبر وتوفير البديل للتنقل بسلاسة في جميع أنحاء المدينة دون الإضرار بالبيئة".

شركة لوب للتنقل (Loop Mobility) هي شركة ناشئة طموحة مقرها قطر، تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في مجال النقل، باستخدام نموذج متطور للسكوتر الكهربائي، لبناء مستقبل أكثر استدامة.

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