الدوحة، قطر: افتتح مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، فرعاً جديداً في حي قطر للطاقة في الخليج الغربي، مما يوفر لموظفي الشركة التمتع بشكل حصري بمنتجات وخدمات المصرف.

يعمل الفرع من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى 2:30 ظهراً. وستكون جميع الخدمات حصرية لموظفي قطر للطاقة، بما في ذلك فتح حسابات جديدة، والتقدم بطلبات للحصول على تمويل وبطاقات الائتمان، كما سيتم تقديم المشورة والمعلومات حول جميع المنتجات والخدمات المتوفرة في المصرف.

وبافتتاح فرعه الجديد، وسَع المصرف من شبكة فروعه داخل الدولة، لتقديم تجربة مصرفية تركزعلى العملاء. ومن خلال موقع الفرع الجديد وسَع المصرف من شبكة فروعه ليكون أكثر قرباً الى العملاء بالتوازي مع استمراره في تطوير قنواته الرقمية. حيث أنه على الرغم من وفرة وتنوع الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية، لا يزال هناك طلب على الخدمات المصرفية الشخصية حيث يفضل العملاء التعامل مع الموظفين لإتمام معاملات مصرفية محددة. يستغل المصرف التكنولوجيا الرقمية لاستكمال وتعزيز تجربته في الفروع من خلال الدمج بين القنوات الرقمية والتعامل المباشر، مما يوفر تجربة سهلة ومثمرة من أجل تسهيل عملية فتح الحساب لعملائه وخدمتهم.

وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد:" يسعدنا أن نعلن عن افتتاح فرع جديد للمصرف في حي قطر للطاقة، مما يوفر لموظفي الشركة خدماتنا المصرفية الشاملة بسهولة. ويأتي افتتاح الفرع الجديد ضمن خطة التوسع في السوق المحلية، وسعينا المتواصل لدعم التنمية الاقتصادية في قطر".

وأضاف:" لقد استثمرنا في شبكة فروعنا بتصميمات عصرية ومتطورة ومنتجات وخدمات مبتكرة لنواصل خدمة عملائنا بسلاسة. إننا نتطلع إلى الحفاظ على الابتكار مع التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز تجربة العملاء في الفروع من خلال الدمج بين الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وفي الفروع".

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