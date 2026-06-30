أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن المصرف (المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية) عن إطلاق هويته المؤسسية الجديدة، في خطوة تعكس مرحلة جديدة في مسيرته الممتدة من الثقة والخبرة والعلاقات الراسخة، وتؤكد طموحه لمواصلة النمو بقوة، وترسيخ مكانته كمصرف وطني موثوق يواكب تطلعات كل عملاء المصرف.

أعلن المصرف رسميًا عن إطلاق هويته المؤسسية الجديدة خلال حفل خاص أُقيم في مقره الرئيسي في أبوظبي.

وشهد الحفل حضور سعادة محمد سيف السويدي، رئيس مجلس الإدارة، وسعادة فرحات عمر حمد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة: سعادة رجاء محمد غانم المزروعي، والسيد خلف سلطان راشد الظاهري، وسعادة فهد عبد القادر القاسم، والسيد سهيل هلال المنصوري، والسيد مصطفى المانع، والسيد محمد الصديق علي الشركسي، إلى جانب السيد فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي.

ويتزامن إطلاق الهوية الجديدة مع احتفال المصرف بمرور خمسين عاماً على تأسيسه، في محطة تؤكد إرثه المصرفي الراسخ، وتعكس تطوراً طبيعياً في مسيرته بما يواكب تطلعات العملاء والأسواق، مع الحفاظ على القيم التي شكّلت هويته منذ تأسيسه.، وترسخ رؤية المصرف لمستقبل يرتكز على تعزيز التواصل مع العملاء، وتطوير الخدمات والقدرات، وتقديم تجربة مصرفية متميزة أكثر سرعة ومرونة واستجابة للاحتياجات المتغيرة للأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتجسد الهوية المؤسسية الجديدة وعد المصرف «لإنجاز يجتاز الحدود»، بما يعكس التزامه بتمكين الشركات والمؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، الى جانب الأفراد، من تحقيق طموحاتهم. كما تمثل محطة مفصلية في مسيرة المصرف، تؤكد توجهه نحو مرحلة جديدة من النمو، ترتكز على تعميق علاقاته مع عملائه، وتقديم قيمة مستدامه تجمع بين الخبرة المصرفية الراسخة والابتكار، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الطموحات المستقبلية لدولة الامارات العربية المتحدة.

وانطلاقاً من مكانته كمصرف وطني يتمتع بخبرة عميقة في مجالات التجارة والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، يواصل المصرف البناء على أسسه الراسخة مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة الإنجاز، والاستثمار في الكفاءات والمنصات الرقمية، بما يسهم في تعزيز جودة تجربة العملاء.

بهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، رئيس مجلس إدارة المصرف:

"يمثل إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للمصرف محطة مهمة في مسيرتنا. قبل خمسين عاماً، انطلقت رحلة المصرف برؤية واضحة وطموح كبير للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ ذلك الحين، كان المصرف جزءاً من قصة نجاح وطنية استثنائية، شهدت خلالها الدولة تحولات وإنجازات أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والتقدم."

وأضاف سعادته: "ما يميّز المصرف اليوم ليس فقط الثقة التي اكتسبها وحافظ عليها على مدى مسيرته، بل أيضاً المكانة التي رسّخها منذ تأسيسه بموجب المرسوم الاتحادي الذي أصدره المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليواصل أداء دوره كمصرف وطني يدعم التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. وبينما نتطلع إلى المستقبل، فإننا نواصل البناء على هذه الأسس الراسخة، وتعزيز قدراتنا بما يواكب تطلعات عملائنا ويدعم رؤية الدولة نحو مزيد من النمو والازدهار."

ومن جانبه، قال السيد فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف:

" في المصرف، لا يقتصر دورنا على تقديم الخدمات المصرفية. فمنذ تأسيسنا، نؤدي دورًا محوريًا في تسهيل المعاملات العابرة للحدود بين دولة الإمارات وأسواق شمال أفريقيا، واضعين منظورًا إقليميًا في صميم أعمالنا، مع الحفاظ على نهجٍ يرتكز على خدمة كل متعامل باهتمامٍ شخصي. وكنا من أوائل المصارف المتخصصة في الخدمات المصرفية للشركات في دولة الإمارات، وحرصنا على الدوام على دعم مسيرة الازدهار."

وأضاف: "ونفخر بتاريخنا العريق وإرثنا الراسخ الذي صمد على مر الزمن، ونلتزم بمواصلة استباق احتياجات المتعاملين، وتقديم تجارب مصرفية استثنائية، وإحداث أثرٍ مستدام، فيما نواصل رسم ملامح المستقبل بصفتنا مؤسسة مصرفية تقدمية، مترابطة، وجديرة بالثقة."

من جانبها، قالت السيدة منى حارب، رئيسة التسويق وتجربة العملاء في المصرف:

"تمثل هوية المصرف ما هو أبعد من الاسم أو الشعار أو الألوان. فهي، بمفهومها الأوسع، تجسد التجربة المتكاملة التي نقدمها من خلال حلولنا المالية المبتكرة والمصممة لتلبية احتياجات عملائنا، بما يدعم طموحات كل شركة وكل فرد. ونريد لهويتنا المتجددة أن تعكس إيماننا بأن النجاح الحقيقي يبدأ بالطموح والإصرار، تمامًا كما هو حال عملائنا الذين يطمحون إلى تحقيق إنجازات أكبر. ونلتزم بأن نكون شريكًا موثوقًا يرافقهم في رحلتهم نحو تحقيق أهدافهم المالية."

ويواصل المصرف، الذي بدأ عملياته المصرفية رسمياً عام 1976 بموجب المرسوم الاتحادي رقم (50)، أداء دوره كشريك مالي موثوق للشركات والمؤسسات والأفراد، مستنداً إلى خبرة تمتد لخمسين عاماً في دعم التجارة والاستثمار وبناء العلاقات طويلة الأمد.

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نبذة عن المصرف

تم تأسيس المصرف (المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية) عام 1976، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 50 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويُعد إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتمتع بإرث عريق في دعم التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية. وانطلاقاً من علاقاته المتينة مع العملاء، وخبرته العميقة في الأسواق، والتزامه بتقديم خدمات مصرفية مصممة وفق احتياجات العملاء، يواصل المصرف خدمة الشركات والمؤسسات والأفراد والعائلات من خلال تقديم حلول مالية متكاملة تلبي متطلباتهم المتغيرة وتواكب تطلعاتهم المستقبلية.

والتزاماً بوعده المؤسسي «لإنجاز يجتاز الحدود»، يمضي المصرف قدماً في مرحلة جديدة من النمو ترتكز على تعزيز علاقاته مع العملاء، والارتقاء بتجاربهم المصرفية، وتقديم حلول مالية مبتكرة وجاهزة للمستقبل. وبصفته شريكاً ماليا موثوق يجمع المصرف بين الخبرة المصرفية الراسخة والابتكار لخلق قيمة مستدامة لعملائه، والمساهمة في تحقيق الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يقدم المصرف مجموعة خدمات شاملة، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للمؤسسات، والخدمات المصرفية الإسلامية، وحلول الخزانة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.almasraf.ae.