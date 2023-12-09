يمكن للعملاء الاستفادة من أقساط شهرية أقل على التمويل

الدوحة، قطر: بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق حملة تمويل جديدة للعملاء الجدد والحاليين. وتقدم هذه الحملة باقات تمويل جذابة وأقساط شهرية أقل لأولئك الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تمويل شخصي أو تمويل سيارات جديد أو تحويل إلتزاماتهم من بنوك أخرى إلى المصرف.

ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى نهاية العام، وتقدم للعملاء الحاليين الذين يبحثون عن تمويل جديد أو يرغبون في تحويل إلتزاماتهم إلى المصرف معدّل تمويل متناقص مخفض يبدأ من4.99 %.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من فترة سماح تصل إلى 3 أشهر، مما يوفر لهم المرونة المالية أثناء الظروف غير المتوقعة.

وعلاوة على ذلك، سيحصل العملاء على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وهو ما يؤهلهم لمجموعة من المكافآت والمزايا. وتتضمن الحملة أيضاً اشتراكاً مجانياً في My Book الذي يمكن الوصول إليه من خلال تطبيق جوال المصرف، وهي ميزة فريدة تتيح للعملاء استكشاف مجموعة متنوعة من عروض اشتر واحداً واحصل على الآخر مجاناً في أكثر من 2,000 منفذ يمكن الوصول إليها بشكل فوري عبر تطبيق جوال المصرف.

ويمكن للعملاء الجدد الاستمتاع بمزايا محسّنة، بما في ذلك نقاط مكافآت أبشر الحصرية التي يحصلون عليها عند تحويل رواتبهم إلى المصرف، وتمثل قيمة مضافة إلى تجربتهم المصرفية.

ومن الجدير للذكر بأن المصرف هو الراعي الذهبي "الغيص" لاحتفالات اليوم الوطني حيث دعم اللجنة المنظمة كجزء من التزامه تجاه الوطن. وتعكس هذه الشراكة إلتزام المصرف تجاه المجتمع ودوره المحوري في تعزيز الشعور بالفخر والوحدة في هذه المناسبة الهامة.

وقال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "مع اقتراب اليوم الوطني لدولة قطر، أردنا إحياء هذه المناسبة بطريقة فريدة من خلال تقديم عرض خاص لعملائنا. لقد صممنا هذه المبادرة التمويلية لتمكين العملاء الجدد والحاليين، وتوفير فرصة للاستمتاع بمزايا الخدمات المصرفية مع المصرف. ومن خلال الحلول المالية الذكية، نهدف إلى توفير مدخرات كبيرة ومزايا حصرية. إن التزامنا بتقديم خدمات مبتكرة ومريحة وسهلة يؤكد التزامنا بمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية. وتعكس هذه الحملة تركيزنا الاستراتيجي على تعزيز قيمة تجربة التمويل مع الإسهام في الوقت نفسه في دعم الاقتصاد المحلي".

ويمكن لعملاء المصرف المؤهلين الاستفادة من ميزة التمويل الفوري والتي توفر لهم تمويلاً فورياً شاملاً في بضع خطوت عبر تطبيق جوال المصرف. بينما يمكن للعملاء الجدد فتح حساب جارٍ وتحويل رواتبهم خلال دقائق معدودة عبر التطبيق أيضاً.

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