الدوحة، قطر- 06 يناير2023: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إضافة بنغلاديش إلى خدمة التحويل المباشر. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام المصرف المستمر بتطوير وتنويع خدمات تحويل الأموال لتلبية احتياجات عملائه المتزايدة.

بناءً على النجاح السابق الذي حققته خدمة التحويل المباشر في الهند وباكستان والأردن والفلبين ومصر والمملكة المتحدة، تعاون المصرف مع البنك الإسلامي البنغلاديشي المحدود لإضافة خدمة التحويل المباشر الى دولة بنغلاديش، ويوسع هذا التعاون شبكة التحويل المباشر للمصرف لتصل إلى 7 دول، مع خطة مستقبلية لتشمل الخدمة المزيد من البلدان.

وأصبح الآن تحويل الأموال أسهل للعملاء الذين يستخدمون تطبيق جوال المصرف وتطبيق QIB Lite الذي تم إطلاقه مؤخراً، حيث يمكنهم إجراء تحويل فوري بسهولة وفي أي وقت من اليوم من حساب إلى حساب وبأسعار تنافسية عبر تطبيق جوال المصرف. وبمجرد تسجيل الدخول، يمكن للعملاء إضافة مستفيد ضمن خدمة التحويل المباشر، واختيار الوجهة وإجراء التحويلات الخاصة بهم. وستتم المعاملة بشكل فوري وتسلم مباشرة إلى البنك المستفيد خلال دقائق. هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويمكن الوصول إليها من أي مكان. ويمكنهم كذلك تتبع المعاملة المقدمة في أي وقت ومن أي مكان في العالم، بالإضافة إلى تلقي تحديثات فورية عن حالة معاملاتهم عبر الرسائل النصية القصيرة.

قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "تمثل إضافة بنغلاديش إلى خدمة التحويل المباشر في تطبيق جوال المصرف وتطبيق QIB Lite الجديد شهادة على التزامنا بتقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة وفعالة لجميع عملائنا. وهو ما يوفر لعملائنا خياراً إضافياً لإرسال الأموال بنغلاديش بطريقة آمنة وبسعر تنافسي. إننا ملتزمون بتعزيز مكانتنا باعتبارنا مؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقيمة من خلال الابتكار المستمر والنهج الذي يركز على العملاء. نحن ملتزمون بتقديم خدمات متنوعة وقيّمة لعملائنا، ونسعى دائماً لاستكشاف فرص توسيع خدماتنا".

ويمكن تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات "آب ستور" و"غوغل بلاي"، و"هواوي آب غاليري". كما يمكن للعملاء التسجيل في التطبيق بكل سهولة عبر إدخال رقم بطاقة الخصم والرقم السري الخاص بهم. يوفر تطبيق المصرف للعملاء القدرة على التحكم الكامل في حساباتهم وبطاقاتهم ومعاملاتهم وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية عن بعد. كما يمكن لعملاء المصرف التقدم بطلب فتح حساب جديد، والحصول على تمويل شخصي فوري، أو بطاقة ائتمان، أو فتح حسابات إضافية عبر تطبيق جوال المصرف.

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