الدوحة، قطر: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن توسيع خدمة التحويل المباشر لتشمل المملكة المتحدة. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام المصرف المستمر بتطوير وتنويع خدمات تحويل الأموال لتلبية احتياجات عملائه المتزايدة.

وبعد النجاح الذي حققته خدمة التحويل المباشر في الهند وباكستان والأردن والفلبين ومصر، تعاون المصرف مع بنك ستاندرد تشارترد، البنك الشهير والرائد في المملكة المتحدة وجميع أنحاء العالم، لإدراج المملكة المتحدة في قائمته المتوسعة من البلدان ضمن شبكة التحويل المباشر للمصرف، مع خطة مستقبلية لتشمل الخدمة المزيد من البلدان.

وأصبح الآن تحويل الأموال أسهل للعملاء الذين يستخدمون تطبيق جوال المصرف، حيث يمكنهم إجراء تحويل فوري إلى المملكة المتحدة عبر خدمة التحويل المباشر في تطبيق جوال المصرف. يمكن للعملاء تسجيل الدخول إلى تطبيق جوال المصرف واختيار وجهة التحويل لإضافة المستفيد لإجراء المعاملة بشكل فوري وبأسعار صرف تنافسية لبنك المستفيد، ويمكنهم كذلك تتبع المعاملة المقدمة في أي وقت ومن أي مكان في العالم، بالإضافة إلى تلقي تحديثات فورية عن حالة معاملاتهم عبر الرسائل النصية القصيرة.

وقد صُمِّمت منصة التحويل المباشر بهدف تمكين العملاء من إجراء تحويل الأموال بكفاءة وأمان، ويتماشى هذا التوسع مع استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها المصرف، حيث تكون راحة المستخدم ورضاه أولوية في استراتيجية أعمال المصرف.

وتعليقاً على هذا الإنجاز الهام، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "تمثل إضافة المملكة المتحدة إلى خدمة التحويل المباشر في تطبيق جوال المصرف شهادة على التزامنا بتقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة وفعالة لجميع عملائنا. إننا ملتزمون بتعزيز مكانتنا باعتبارنا مؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقيمة من خلال الابتكار المستمر والنهج الذي يركز على العملاء. نحن ملتزمون بتقديم خدمات متنوعة وقيّمة لعملائنا، ونسعى دائماً لاستكشاف فرص توسيع خدماتنا".

ويمكن تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات “آب ستور” و”غوغل بلاي”، و”هواوي آب غاليري”. كما يمكن للعملاء التسجيل في التطبيق بكل سهولة عبر إدخال رقم بطاقة الخصم والرقم السري الخاص بهم. يوفر تطبيق المصرف للعملاء القدرة على التحكم الكامل في حساباتهم وبطاقاتهم ومعاملاتهم وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية عن بعد. كما يمكن لعملاء المصرف التقدم بطلب فتح حساب جديد، والحصول على تمويل شخصي فوري، أو بطاقة ائتمان، أو فتح حسابات إضافية عبر تطبيق جوال المصرف.

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