الدوحة، قطر: احتفى مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، باليوم العالمي للحد من الأكياس البلاستيكية من خلال مبادرة توعوية تهدف إلى تشجيع موظفيه على تبني ممارسات مستدامة في حياتهم اليومية وتعزيز المسؤولية البيئية.

وفي إطار هذه المبادرة، قام المصرف بتوزيع حقائب صديقة للبيئة على موظفيه، تشجيعاً لهم على الحد من الاعتماد على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واعتماد بدائل أكثر استدامة في حياتهم اليومية. وتعكس هذه المبادرة التزام المصرف بتعزيز الاستدامة من خلال خطوات بسيطة وفعّالة تُسهم في حماية البيئة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المصرف الأوسع للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي يواصل من خلالها إطلاق مبادرات تُحدث أثراً إيجابياً على المستويات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف: "نؤمن في المصرف بأن الاستدامة تبدأ من الخيارات اليومية. ومن خلال مبادرات كهذه، نشجع موظفينا على تبني ممارسات عملية تُسهم في حماية البيئة، بما يعزز التزامنا الأوسع بالمسؤولية الاجتماعية. وانطلاقاً من استراتيجيتنا، نواصل دعم المبادرات التي تُحقق قيمة مستدامة لموظفينا ولمجتمعنا وللأجيال القادمة."

وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تغطي برامج المسؤولية الاجتماعية في المصرف مجالات الاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، والصحة، والتثقيف المالي، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، بما يعكس التزام المصرف بإيجاد قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجتمع.

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