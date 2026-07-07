الدوحة، قطر : مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، يوفر لعملائه المسافرين خلال موسم الصيف مجموعة واسعة من المزايا والخدمات المصممة لتسهيل تجربة السفر عبر تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز. ويتيح التطبيق للعملاء إدارة معاملاتهم المصرفية بكل سهولة وأمان، مع توفير أعلى مستويات الراحة والتحكم أثناء تواجدهم خارج الدولة، بما يضمن لهم تجربة مصرفية آمنة وسلسة.

وقبل السفر، يدعو المصرف العملاء إلى تفعيل خدمة "وضعية السفر" عبر تطبيق جوال المصرف، وذلك من خلال تحديد وجهات السفر. وقد صُممت هذه الخدمة للارتقاء بتجربة السفر، حيث توفر باقة متكاملة من المزايا تشمل تكافل السفر، وإمكانية الحصول على التمويل الفوري لتغطية مصاريف السفر، والزيادة المؤقتة للحد الائتماني، وخطط السداد المريح، والاطلاع على أسعار صرف العملات بشكل مباشر، والتحقق من إمكانية الدخول المجاني إلى صالات المطارات، والعثور على أجهزة الصراف الآلي في الخارج، إلى جانب مجموعة من النصائح والإرشادات المفيدة للسفر. كما تتيح هذه الخدمة للمصرف التعرّف على العمليات المصرفية الصحيحة التي تتم في الدول المحددة، مع الاستمرار في مراقبة أي عمليات مشبوهة قد ترد من دول أخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحسابات، بما يضمن للعملاء استخدام بطاقاتهم وخدماتهم المصرفية دون انقطاع، مع تعزيز الحماية من عمليات الاحتيال.

ولمزيد من الراحة أثناء السفر، ينصح المصرف العملاء بإضافة بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية الخاصة بهم إلى محافظهم الرقمية المفضلة قبل المغادرة، بما يضمن لهم وسيلة دفع آمنة وسهلة في جميع المواقع التي تدعم المدفوعات اللاتلامسية. كما يوصي المصرف العملاء باختيار العملة المحلية للدولة التي يزورونها عند إجراء عمليات الشراء، بما يساعدهم على تجنب أي رسوم إضافية ناتجة عن تحويل العملات.

وحرصاً على حماية المعلومات المصرفية، ينصح المصرف العملاء بعدم الدخول إلى حساباتهم المصرفية عبر شبكات واي فاي عامة، واستخدام بيانات الجوال أو شبكات الإنترنت الخاصة والآمنة كلما أمكن ذلك. كما يتيح تطبيق جوال المصرف للعملاء التحكم الكامل ببطاقاتهم أثناء السفر، حيث يمكنهم تفعيل البطاقة أو إيقافها مؤقتاً، وإدارة خاصية الاستخدام الدولي، والتحكم بخاصية الشريط الممغنط، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متكاملة من خدمات التحكم البطاقات بشكل فوري.

وفي حال فقدان البطاقة أو سرقتها، يمكن للعملاء إيقافها مباشرة عبر تطبيق جوال المصرف وطلب إصدار بطاقة بديلة، كما يدعو المصرف عملاءه إلى الحرص على تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم بشكل مستمر، بما يضمن سرعة التواصل معهم وإبلاغهم بأي إشعارات مهمة أو تقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

وبهذه المناسبة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "نلتزم في المصرف بتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة توفر لعملائنا أعلى مستويات الراحة والأمان والطمأنينة أينما كانوا. ومع زيادة حركة السفر خلال موسم الصيف، يوفر تطبيق جوال المصرف مجموعة متكاملة من الخدمات والمزايا التي تدعم العملاء قبل السفر وأثناءه، بدءً من تفعيل خدمة وضعية السفر وإدارة البطاقات بشكل فوري، ووصولاً إلى استخدام المحافظ الرقمية والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الذاتية. وندعو جميع عملائنا إلى الاستفادة من هذه الخدمات واتباع إرشادات السفر الموصى بها لضمان تجربة مصرفية آمنة طوال رحلاتهم."

ويواصل المصرف تطوير تطبيقه الحائز على العديد من الجوائز من خلال إضافة مزايا وخدمات مبتكرة تُسهّل العمليات المصرفية اليومية وتمكّن العملاء من إدارة شؤونهم المالية بأمان في أي وقت ومن أي مكان. ويضم تطبيق جوال المصرف اليوم أكثر من 320 خدمة وميزة مصرفية رقمية، بما يتيح للعملاء الاستمتاع بتجربة مصرفية متكاملة سواء داخل قطر أو أثناء السفر إلى الخارج.

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