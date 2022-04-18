حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف) على تكريم خاص من ماستركارد بمناسبة الذكرى الثالثة لإطلاق أول حلول إسلامية لنقاط البيع في قطر، وكذلك تقديراً لاستمرارية تميز أدائه.

وأطلق المصرف حلول الدفع الالكتروني من خلال أجهزة نقاط البيع وبوابة الدفع الالكترونية في عام 2018، لخدمة عملائه من الشركات والوفاء بمتطلباتهم المصرفية. وتوفر أجهزة نقاط البيع، المطورة بتقنية أندرويد الذكية، خدمات مبتكرة وآمنة وذات كفاءة عالية لعمليات الدفع. ويدعم نظام نقاط البيع التعاملات ببطاقات الدفع بدون لمس، والمحفظة الإلكترونية، وماسح رمز الباركود QR، وإصدار الفواتير وتسديدها. وتمنح بوابة الدفع الالكترونية الشركات خيار الدفع عبر الانترنت لعملائها في أي وقت وإجراء عمليات الدفع بكل سهولة وأمان.

وعقب الإطلاق الناجح لنقاط البيع، تعاون المصرف مع بريد قطر لإطلاق خدمة دمج تسليم الإرساليات والدفع من خلال أجهزة نقاط البيع (PoS) لأول مرة في قطر. ويمكن للعملاء القيام بعمليات دفع غير نقدية عند استلام الطرود من خلال أجهزة نقاط البيع الذكية. وتسمح نقاط البيع الذكية لموظفي التوصيل في بريد قطر بمعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالعميل، بما فيها قيمة رسوم استلام الإرسالية، وذلك من خلال مسح الرمز الخاص بكل إرسالية عبر أجهزة نقاط البيع والمرتبطة بنظام البيانات الخاص ببريد قطر. كما أبرمت فودافون قطر شراكة مع المصرف لتوفير خدمات تعبئة الرصيد الإلكترونية، ودفع الفواتير، لشركة الاتصالات عبر أجهزة نقاط بيع مختارة.

ويمثل تعاون المصرف مع كبرى الشركات، وما يحققه من نمو مستمر على أساس سنوي، تأكيداً على نجاح استراتيجية المصرف للتحول الرقمي والنمو المستدام. ومع إطلاق خدمة الدفع وأجهزة نقاط البيع، شهدت محفظة المصرف زيادة في عدد العملاء وفي مستويات السيولة على أساس سنوي.

وتعليقاً على هذا التقدير، قال السيد طارق فوزي، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: "نفخر بتقدير ماستركارد لكوننا أول بنك إسلامي في قطر يطلق حلولاً إسلامية لنقاط البيع. ويضع هذا الإنجاز معياراً للقطاع المصرفي، ويبرز جهود المصرف المستمرة لتقديم حلول مالية مبتكرة وخدمات رقمية لدعم عملائه من الأفراد والشركات، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لمجتمع غير نقدي".

من جانبه، قال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "حافظ المصرف على مكانته الرائدة في قيادة التحول الرقمي في السوق القطرية، ويسعدنا الاحتفال بالذكرى السنوية لإطلاق حلول الدفع الإسلامية. وستواصل ماستركارد توحيد جهودها مع شركائها مثل مصرف قطر الإسلامي، لتطوير نظم المدفوعات الرقمية في قطر. نسعى في ماستركارد لأن نقرب الجميع إلى عالم رقمي أكثر شمولاً عبر ربط الناس ببعضهم البعض، من خلال الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة وتطوير البنية التحتية".

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